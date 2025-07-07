Sakin ol şampiyon!

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları yurt sathına yayıldı. Cumartesi sabahı, alfabetik sırayla, Adana, Adıyaman ve Antalya belediye başkanları gözaltına alındılar.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin sorguları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sürüyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sorgusu ise aynı gün bitti ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muhittin Böcek ifadesinde, rüşvet almakla suçlandığı iş insanından 30 milyon TL aldığını doğruladı. Böcek, eski gelinine villa almak için 30 milyon TL'yi borç olarak aldığını söyledi!

CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ahtapotunun kolları kesildikçe CHP Genel Başkanı Özgür Özel de şirazeden çıkıyor. Son operasyonlar üzerine cumartesi günü telaşla partisinin merkez yönetim kurulunu toplayan Özgür Özel, toplantı sonrasında yaptığı basın açıklamasında hiç iyi gözükmüyordu.

Özgür Özel, Mısır'daki Sisi darbesine gönderme yaparak "Halkı sokağa ne zaman dökeceğimi ben bilirim" dedi. Mâlûm Özgür Özel son aylarda tehdit dilini kullanıyor.

Özgür Özel eli yükselttikçe şürekâsı da sosyal medyada coşuyor. Tehditlerin ardı arkası kesilmiyor. Yeni bir Batıcı Gezi ayaklanmasının hayalini kuruyorlar. Bir yandan da yine anket şirketlerinin peşine takıldılar. Hiç akıllanmıyorlar!

Kendilerini 1920'lerin şartlarında sananları bizleri asmakla tehdit ediyor! Sözcü TV'nin spikeri olan bir hanımın da freni boşalmış olacak ki sosyal medya hesabından, "CHP hala uzun uzuuun açıklamalarla Belediyelere yapılan operasyonların hukuksuz olduğunu anlatıyor. O kısmı geçtik geçtik!!! Şu anda "Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir" kısmındayız" diye yazarak Özgür Özel'den 'kurtuluş savaşı' başlatmasını bekliyor!..

Kendi yaşam alanlarında birbirlerini gazlayıp duruyorlar.

Lafı fazla uzatmayacağım. Önümüz 15 Temmuz destanının yıldönümü. 'Tiyatro' diyorlar ya, o gecenin görüntülerine bir daha baksınlar bakalım, Müslüman Anadolu halkı nasıl 'tiyatro' oynuyormuş iyi izlesinler; Ha o gün provasız 'oynamış'lardı bugün ise...

Bir zamanlar CHP'nin Hüsnü Bozkurt adında Konya milletvekili vardı. Bizleri İzmir'den denize dökme hayalleri kuruyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bozkurt'a tepkisini hatırlıyor musunuz? Başkan Erdoğan canlı yayında, "Türk oğlu Türkünü denize dökeceksin! Yunan mu ulan bu! neyi denize döküyorsun! Bu millet tarihinde kimi denize döktüğü belli. Sen nasıl böyle bir benzetme yaparsın. İşte İzmir'deydik, gelip dökseydi." demişti de Hüsnü Bozkurt'tan bir daha haber alınamamıştı!

Ders alana tarihten ne ibretlik kıssalar var!..