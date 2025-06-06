Kurban Bayramı'nı kutlamayacaklarmış

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in şirazesi iyice kaydı.

İşi kolay değil. Bir yandan partisine bağlı belediyelere yolsuzluk operasyonları art arda oluyorken diğer yandan da başkan seçildiği kurultay iptal edilmenin eşiğinde.

Böyle durumlarda sağlam bir psikoloji gerekiyor. Görüldü ki Özel'de sağlam bir psikoloji yokmuş. Ortağı Ekrem İmamoğlu yolsuzlukla birlikte organize suç örgütü yapmakla suçlanıyor. Savcılık yazışmalarından "Ekrem İmamoğlu suç örgütü" olarak geçiyor. Bu suç örgütünün içinde olup da tutuklananların neredeyse yarısı itirafçı oldu. İmamoğlu'nu oldukça zor günler bekliyor; haliyle Özgür Özel'i de...

Özgür Özel'in şirazesinin kaymasında, istikbalde yaşayacakları zor günlerin korkusunun tesiri de var.

Özel'in, Ekrem İmamoğlu suç örgütüne yönelik soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e tehdit ve hakaret etmesinin altında, yaşayacağı zor günlerin korkusunun sebep olduğu panik hali var.

Özgür Özel Kurban Bayramı'nda hiçbir partiyle bayramlaşmayacaklarını söyledi. Suyolu yaptığı Silivri'ye gidip cezaevinde, Ekrem İmamoğlu adlı suç örgütünü kurmakla suçlanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşen Özel cezaevi önünde medya mensuplarına niçin bayramlaşmayacaklarına anlattı: "Biz hiçbir siyasi parti ile bayramlaşmama kararımızı çok önceden bildirdiğimiz için, siyasi partilerin bayramlaşma listelerinde yokuz. Bizim bayram görecek halimiz yok arkadaşlar. Bayram gelmiyor bize."

Özel'i dinlerken "Bu millete yıllarca Kurban Bayramı'nı zehir ettiniz şimdi kutlasanız ne olur kutlamasanız ne olur" diye kendi kendime söylendim.

AK Parti'nden önce ülkede hakim olan CHP zihniyeti Müslüman Anadolu halkının kurbanına karışır, insanların kurbanın etini ve derisini nereye bağışlayıp nereye bağışlamayacağını belirlerdi.

İnsanlar, sanki gayrimeşru iş yapıyormuş gibi gizli saklı kurban keser, derileri de Türk Hava Kurumu'na kaptırmamaya çalışırlardı. Kurban bayramlarında insanların üzerine öyle baskı kurarlardı ki insanlar bayramı yaşamayı unutup kurbanının derdine düşerdi.

Kurban derisini Türk Hava Kurumu'na vermek zorunluydu. THK çalışanları polis eşliğinde camilerin depolarına baskın yapıp kurban derilerine el koyarlardı.

Halkın derilerini satan THK yetkilileri paraları işret alemlerinde yerlerdi!

CHP Kurban Bayramı'nı kutlamıyormuş, biz Müslüman Anadolu halkının da çok umurundaydı!

Her türlü melanetten kurtuluşumuza vesile olması duasıyla Kurban Bayramınızı tebrik ederim!