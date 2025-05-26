Posta güvercini Özel bugün emekli olur mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün katıldığı bir programda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i "Posta güvercini" olarak tanımlaması, usta bir terzinin Özel'in ölçülerine göre diktiği elbisenin Özel'in üstüne oturması gibi oturdu.

Evet, "Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Fırkası"nın bugünkü lideri, Başkan Erdoğan'ın tam ifadesiyle "ana muhalefet lideri gibi davranmak yerine suç örgütünün posta güvercini gibi"dir.

Başkan Erdoğan CHP lideri Özel'in düştüğü bu durumu "üzüntü verici" ve "düşündürücü" bulduğunu da mezkûr konuşmasında vurguluyor.

Erdoğan'ın "suç örgütü" olar kastettiği, mâlûmunuz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk, rüşvet vb. suçlarla alâkalı yürüttüğü soruşturmada geçen "Ekrem İmamoğlu suç örgütü"dür.

Hatırlatayım, Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı idi. Şu an Silivri'de cezaevinde. Niye cezaevinde olduğu da yukarıdaki paragrafta geçen ifadelerden anlaşılmıştır!

Özgür Özel işi gücü bıraktı Silivri'yi su yolu yaptı. Suç örgütüne yönelik her operasyon sonrası veya CHP ile alakalı her gelişmede, Jandarmanın çıkardığı "Ekrem İmamoğlu suç örgütü" şemasındaki lider pozisyonundaki İmamoğlu'nun yanına koşuyor.

Görüşme sonrası da cezaevinin önünde kameraların karşısında geçip İmamoğlu'nun eline tutuşturduğu kağıttaki mesajı okuyor. Tabiî ki bu bizim gördüğümüz. Özel'in, İmamoğlu'nun nerelere hangi mesajlarını ulaştırdığını ben bilmiyorum. Lâkin devletin başı Başkan Erdoğan biliyor ki Özel hakkında, "ana muhalefet lideri gibi davranmak yerine suç örgütünün posta güvercini gibi" tespitini yapıyor.

Başkan Erdoğan "Ekrem İmamoğlu suç örgütü"nü "İstanbul'dan Türkiye'ye ve yurt dışına uzanan ahtapot" olarak tanımlıyor ve ahtapotun kollarını da tek tek sayıyor: "Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir suç organizasyonu örneğidir. Öyle ki yapılan işlerin, yolsuzluk ve haraç boyutuyla ilişkili organize suç vasfını aşarak, ülke güvenliğini tehdit edecek boyutlara ulaştığı anlaşılıyor. Çünkü bu karanlık organizasyon, İstanbul'la sınırlı kalmamış, ülkedeki pek çok belediyeyi, kurumu, kişiyi içine alan, kolları çok farklı yerlere uzanan, hatta uluslararası ayağı da olan bir ahtapota dönüşmüştür. Önceleri sadece kimi siyasi partileri ve siyasetçileri kapsadığı düşünülen çarpık ilişkiler ağının, bürokrasiden iş dünyasına ve medyaya, kimi cemaatlerden istihbarat kuruluşlarına kadar uzandığı ortaya çıkıyor."

Başkan Erdoğan'ı destekler görünüp "Ekrem İmamoğlu suç örgütü" ile irtibatlı olan bazı AK Partili isimler, bürokratlar ve gazetecilerden bahsediliyor. Soruşturma sürecinde bu isimler de ortaya çıkar. Ahtapotun kolları uzun mu uzun ama kesilemeyecek kadar uzun değil!

Dikkatinizi çekti mi, İmamoğlu'nu destekleyen medyada haftada bir, "Bazı AKP'liler Ekrem İmamoğlu'na yapılan operasyondan rahatsız" diye haber çıkıyor. Haberde rahatsız "AKP"lilerin isimleri yazmıyor. Ben bu haberleri gülerek okurken, "Rahatsız olan AKP'liler ya Bülent Arınç gibilerdir veya Ekrem İmamoğlu suç örgütüyle çalışanlardır" mırıldanıyorum. Gerçi Arınç açıktan rahatsızlığını dile getirdiğine göre geriye tek seçenek kalıyor; ha bir de İmamoğlu medyası uydurmuş olabilir seçeneği var...

Bugün (26 Mayıs 2025) mahkeme CHP'nin şaibeli kurultayı hakkında kararını açıklayabilir. Bakalım "Posta güvercini" Özel'e hukuk hangi mektubu verecek; "Posta güvercini"ne 'erken emeklilik' tebligatı gelebilir!..