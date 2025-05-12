İnsanlığın remz ülkesi Türkiye

Geçen ay yapılan Antalya Diplomasi Forumu'na dair izlenimlerimi aktardığım yazımın başlığını "Yeni Birleşmiş Milletlerin temeli Antalya'da atıldı" (https://www.star.com.tr/yazar/yeni-birlesmis-milletlerin-temeli-antalyada-atildi-yazi-1937952/) diye koymuştum.

Forumda 155 ülkeden, devlet ve hükümet başkanlarıyla birlikte 6 bini aşkın misafir ağırlanmıştı. 155 ülkeden idareci kadroları getirmek, onlarla görüşmekle kalmayıp bir de misafirleri birbirleriyle masaya oturtup varsa aralarında sorunları konuşturmak veya işbirlikleri yaptırmak her ülkenin yapacağı iş değildi.

Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı vb. uluslararası kuruluşlar, başta terör devleti İsrail sorunu olmak üzere dünya çapındaki sorunlara çare olamıyorlar. İnandırıcılıkları kalmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarında BM'nin idari yapısını hep eleştirmiş ve "Dünya beşten büyüktür" diyerek eleştirilerini bir düstur haline getirmişti.

Başkan Erdoğan "Dünya beşten büyüktür" sözünü lafta bırakmadığını hem Antalya Diplomasi Forumu gibi organizasyonlarla hem de dünyanın dört bir yanında eğitimden askeri anlaşmalara kadar hayata dair her alandaki faaliyetlerle gösteriyor. Sömürgecileri, işgalcileri kovanlar Türkiye'ye kapılarını sonuna kadar açıyorlar.

Türkiye insanlığın ortak vicdanı, mazlum ve mağdurların sığınacağı tek liman olduğuna herkesi şahid kıldı. Bu şahitliğin neticesi de uluslararası sorunlarda Türkiye güvenilecek ve arabuluculuğuna ihtiyaç duyulan remz bir ülke oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'nın ateşkes çağrısına cevabı, "Masaya Türkiye'de otururum" oldu. Putin'in bu çıkışı Avrupa medyasında, "Putin herkesi bypass edip Türkiye'ye yöneldi" diye yorumlandı.

Putin'in 15 Mayıs'ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le İstanbul'da görüşürüm teklifine Zelenskiy'in cevabı, "Ben perşembe günü Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim." oldu.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'ye seslenerek, "Ukrayna, Putin'in İstanbul'daki barış teklifi fırsatını hemen değerlendirmeli. Rus lider ateşkesi reddetmiyor, çözüm arayışında. Türkiye, bu süreci kolaylaştırabilir." dedi.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırmasının ardından karşılıklı saldırıların durmasında da Türkiye öncülük etti.

İçeride en büyük terör sorununu çözme arifesinde olan Türkiye, ilkeli ve dürüst duruşuyla, insanlığa dair tüm umutların tükendiği anda insanlığın kazandığını gösterdi.