Medyada İmamoğlu sevdası nakde dahil

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında geçen ay gözaltına alınmıştı. Çıkarıldığı mahkemede yolsuzluktan tutuklandı. Terörden ise tutuksuz yargılanacak.

İBB'deki yolsuzluklara dahil her gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor; İtirafların, şahitliklerin hangi birini yazayım. Şimdiden birkaç ciltlik külliyat olacak çapa ulaştı. Üstelik henüz iddianame de yazılmadı ve mahkeme safhasına da geçilmedi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun İBB'deki yolsuzlukla alakalı hazırladığı raporda, yıllarca bizleri AK Parti'den para almak suçlayan kimi gazetecilerin Ekrem İmamoğlu tarafından İBB'nin yani İstanbulluların cebinden beslendikleri belgelendi.

Yolsuzluktan tutuklu İmamoğlu İstanbulluların parasını kendi reklamı için medya kuruluşlarına ve gazetecilere cömertçe harcamış!

Bir grup gazetecinin CHP'de sanki Ekrem İmamoğlu'nda başka kimse yokmuş gibi davranıp sabahtan akşama dillerinden İmamoğlu'nu düşürmedikleri şimdi daha iyi anlaşılıyor. Bizler biliyorduk ama belgesini ortaya koyamıyorduk. Şimdi MASAK raporuyla belgeli. Şu notu da düşeyim: Mezkûr raporda yazılanlar aslında çok küçük bir kısmı. Medyaya aktarılan büyük meblağların elden verildiği biliniyor. Mahkeme başladığında itiraflarla elden verilen paralar da belgelenmiş olacaktır.

Dün Askerle Bugün Anketle Tehdit Ediyor

Bir 28 Şubat artığı var. Adı Ertuğrul Özkök...

28 cuntası hakkıyla yargılanıp hesap sorulsaydı bu 28 Şubat artığı şimdi cezaevinde olacak ve ömrünü koğuşta tamamlayacaktı.

28 Şubat darbesinde başında bulunduğu Hürriyet Gazetesi'nde Müslümanların canını nasıl yaktığını bizzat biliyorum.

Cezaevine girme korkusuyla yarım ağız "Yanlış yaptık" dedi ama eline aynı güç geçse 28 Şubat'ta ve AK Parti'nin iktidara geldiği ilk dönemde yediği haltların aynısını yer. Cibilliyeti buna müsait.

Cezaevine girmekten, yıllarca hayalini kurup Müslüman Anadolu halkını hedef göstermesi karşısında kendisine bahşedilen hayatı kaybetmekten çok korkuyor.

Maalesef 28 Şubat cuntasıyla hesaplaşma kadük kaldı. Birkaç subaya darbe ihale edildi ve hapse atıldılar. Oysaki bu subayları kışkırtan Özkök gibilerdi. Manşetlerden Müslüman Anadolu halkını hedefe oturtup askere daha ne duruyorsunuz diyenler bunlardı. 28 Şubat cuntasının medya ve iş dünyası cephesine hesap sorulmadan 28 Şubat dosyası kapanmaz!

Şimdi bu özneyi niye mevzu ettim?

Bir yerde yazdığı yazıda, yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu yargılayacak hakim ve savcılara gözdağı veriyor. Tabii bu sefer gözdağını asker üzerinden veremiyor da anketler üzerinden veriyor.

Neymiş, bir şirket anket yapmış da halk İmamoğlu'nun tutuklanmasını siyasi buluyormuş. Hakimler, savcılar siz de buna göre karar verin diyor. Yani diyor ki, bakın anketlerde halk İmamoğlu'nu desteklediği görülüyor. Yarın İmamoğlu Cumhurbaşkanı olur ve canını okur. Ona göre ayağınızı denk atın...

Görüyorsunuz, cibilliyet değişmez; dün askerle tehdit ediyordu bugün anketle. Çünkü gücü şu an buna yetiyor. Yarın eski gücüne kavuşsun yine bizleri askerle tehdit edip "İyi ki asker var" diye tekrar yazılar yazmaya başlar!