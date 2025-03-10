Suriye'de katliam mı yapılıyor?

Suriye'de katil Beşar Esed rejiminin kalıntıları isyana kalkıştı. Yıllar sonra huzurlu bir Ramazan geçirmeye hazırlanan Suriyelilerin Lazkiye'den gelen ayaklanma haberiyle az da olsa ağızlarının tadı kaçtı.

Lazkiye'deki ayaklanma Suriye'den çok Türkiye'de konuşuldu. Daha doğrusu sosyal medyada gündem edilmeye çalışıldı. Yalan bilgilerle Lazkiye ayaklanması üzerinden Türkiye'ye operasyon çekme derdindeler.

Lazkiye'deki ayaklanmaya katil Esed'in ordusunda görev yapmış askerler öncülük ediyor. Çıkan isyanda onlarca polisi diri diri yaktılar.

Suriye yönetimi isyanı bastırmak için Lazkiye'ye destek kuvvetler gönderdi ve isyanı bastırdı. Aslında bu beklenen bir hâdiseydi. Esed rahat dursa İran, İsrail vb. ülkeler rahat durmayacaktı. Nitekim de rahat durmadılar.

Esed'in devrilip Suriye'den kaçmasında Recep Tayyip Erdoğan'ın çok büyük bir payının olduğu herkesin mâlûmu. İşte bu mâlûmun intikamını almak için Türkiye'de "Lazkiye'de Aleviler öldürüyor" yalanını servis ettiler. Mezhepçilik fitnesine oynuyorlar. Hatırlarsınız bunlar "Türkiye'de Alevilerin evleri işaretleniyor" diye belli aralıklarla yaygara yaparlar ama bir süre sonra gerçek ortaya çıkar: Kapılara işaretlemeleri kendileri yapmış!

Suriye'de 13 yıldır süren katliamları dile getirenlere "Bize ne Suriye'den bizi ilgilendirmez" diyenlerin ne hikmetse Suriye hassasiyetleri depreşti! Üstelik bu güruhun geçmişlerinde Dersim katliamı var!..

Ayaklanma Suriye'de ama esas kavga Türkiye'de. Henüz savaş bitmedi!