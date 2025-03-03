Zorlu bir sürece girildi

PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan örgütüne yönelik feshetme çağrısını nihayet yaptı. PKK'nın Kandil'deki unsurları hapisteki liderlerinin çağrısına katıldıklarını ve ateşkes ilan ettiklerini açıkladı.

Tabiî ki bu bir süreç... Bugün feshedilme kararı alında yarın kepenkleri indirirler gibi bir beklenti beyhude bir beklentidir. PKK'nın altında birçok yapılanma var ve yapılar bulundukları ülkelerde karmaşık ilişkiler içerisindeler. Başta ABD, İsrail ve Avrupa olmak üzere birçok ülkenin de yönlendirmesine açıklar. Bu ülkeler PKK şemsiyesi altındaki unsurlara boşu boşuna silah ve mühimmat vermiyorlar.

Türkiye'yi yönetenler PKK şemsiyesi altındaki unsurlara niçin silah ve mühimmat yağdırıldığını biliyorlar. İşte bu noktada Türkiye bir adım attı. Bu adıma karşılık da PKK'nın kurucusu Öcalan, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradeyle, diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletirim." diyerek mukabelede bulundu.

Zorlu bir süreç... Ne her şey tozpembe ne de kapkara. Dışarıdan olduğu kadar içeriden de bu süreci sabote edecek unsurlar olacaktır. Nitekim kendilerini Atatürkçü/Kemalist olarak tanımlayanların büyük bir bölümü bu süreci sabote edeceklerini söylüyorlar. Türkiye'nin kangren haline gelmiş tüm sorunlarının müsebbibi olan Atatürkçü/Kemalist zihniyetin bugünkü temsilcilerinin tavırları şaşırtmıyor. Eskiden devlet içinde güçlüydüler ve istedikleri provokasyonu yapabiliyorlardı. Güç ellerinden alınınca da sanki çok umurlarındaymış gibi şehit ailelerini istismar etmeye başladılar. O kadar ahmaklar ki, sosyal medya hesaplarında şehit cenazelerinde ağlayan anne babaların, çoluk çocukların görüntülerini yayınlayıp "Süreci baltalayacağız" diyorlar ama karşı oldukları süreci tersinden desteklediklerinin farkında değiller. Biri çıkıp "Karşı olduğunuz süreç başarıya ulaşırsa yayınladığınız görüntülerin benzerleri artık yaşanmayacak. Siz ne istiyorsunuz, şehit cenazeleri gelsin, ana baba, çoluk çocuk ağlasınlar mı istiyorsunuz?" dese...

Bir Müslüman olarak hadiseye Atatürkçü/Kemalist-Ulusalcı zihniyetle bakmamın imkânı yok. Atatürkçü/Kemalist 28 Şubat cuntasının PKK ve unsurlarıyla laiklik zemininde buluştuklarını iyi biliyorum. Doğuda laikliğin teminatı olarak kendilerini ilan PKK ve unsurlarının batıda Atatürkçü/Kemalist'ler tarafından nasıl çılgınca alkışlandıklarını da çok iyi biliyorum!

Çok eskiye gitmeye de gerek yok. Son 2 yılda yapılan seçimlerde PKK'nın siyasi uzantısı olan partiden oy almak için ne taklalar attıklarına hepimiz şahidiz.

Türkiye kendinden emin bir şekilde hamlesini yaptı. Artık gerisi PKK ve unsurlarının tavrına bağlı. İtidalli ve dikkatli olarak süreci takip etmek gerekiyor.