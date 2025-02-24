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AK Parti bitti mi?

24 Şubat 2025 Pazartesi

Dün gerçekleşen AK Parti'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi, ağızlarını doldura doldura "AKP bitti" diyenler için tam bir hayal kırıklığıydı. Yolları kapatan kar kışa rağmen kongrenin yapıldığı Ankara Arena Spor Salonu'nu tıklım tıklımdı. Türkiye'nin her yerinde partililer gelmişti. Dışarıda da 60 bine yakın insan Başkan Erdoğan'ı Ankara'nın soğuğunda bekliyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dışarıda soğukta bekleyen halka seslendi. "Kar, bora, fırtına dinlemiyoruz." diyen Başkan Erdoğan il kongreleri sürecinde iç muhasebe yapma imkânı bulduklarını vurguladı.

Başkan Erdoğan'ın kongre salonunda yaptığı konuşmadaki "8'inci Olağan Kongremiz sürecinde il başkanlarımızın dörtte üçünün, ilçe başkanlarımızın üçte ikiye yakınının değiştiğini görüyoruz." ifadeleri parti içinde yapılan muhasebenin neticesini gösteriyor.

Dışarısı kadar salonun içi de heyecanlı ve coşkuluydu. Başkan Erdoğan kongreye katılan 1547 delegenin tamamının oyuyla 9. kez Ak Parti Genel Başkanı seçildi.

Başkan Erdoğan Ak Parti'nin 24 yıllık serencamını da şu sözlerle anlattı: "Zorluklar karşısında yılmamızı, tehditler karşısında sinmemizi beklediler. Milletin namusumuza emanet ettiği iradesine ihanet etmemizi beklediler. Vesayetçilere boyun eğmemizi, para babalarına teslim olmamızı, zulüm karşısında sessiz kalmamızı beklediler. Bütün umutlarını AK Parti'nin zayıflamasına, AK kadroların yorulmasına bağlayanlar; dikkatinizi çekiyorum, 14 Ağustos 2001'den beri bekliyorlar. Onları bekletmeye devam edeceğiz. Şeytanla nöbetleşe sürdürdükleri bu bekleyiş, inşallah ilanihaye aradığını bulamayacaktır."

Kongrede heyecanlı anlardan biri de partiye katılan milletvekillerine Başkan Erdoğan tarafından AK Parti rozetlerinin takılmasıydı. Milletvekilleri Serap Yazıcı Özbudun, Mehmet Selim Ensarioğlu ve Serap Yazıcı Özbudun bugün AK Parti'ye katıldılar ve Başkan Erdoğan rozetleri taktı.

AK Parti'ye katılım sadece milletvekili katılımıyla sınırlı değil. Halâ en çok üye sahibi parti olma özelliğini koruyan AK Parti'ye her makam ve mevkiinden katılımlar sürüyor. Bu da AK Parti'nin merkez olma ve toparlayıcı vasfını sürdürdüğünü gösteriyor. "AKP bitti" diyenler bunu da açıklasın!

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