Tedavi süreci başladı

Batıcı Gezi Ayaklanması için "Dünyanın en barışçı eylemi" diyorlar. 8 kişinin öldüğü 10 bine yakın insanın yaralandığı, günlerce yağma talanın yapıldığı ayaklanma için "Dünyanın en barışçı eylemi" derlerken yüzleri kızarmıyor, sesleri titremiyor.

Teğmenlerin yemin töreninde bir grup teğmen, komutanlarından defalarca izin istemelerine karşılık izin verilmemesine rağmen kılıçlarını çekip korsan yemin ettiler. Ortaya çıkan manzara, darbelerden mustarip halkta eski karanlık günleri hatırlattı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından kılıç çeken teğmenler hakkında idari soruşturma başlatıldı. Komutanlarını dinlemeyip disiplinsiz tavır sergileyen teğmenlere sahip çıkarlarken, sanki bu ülkede "Genç subaylar rahatsız" darbeye davetiye manşeti hiç atılmamış, sanki hiç askeri darbe yapılmamış gibi "Ordudan attırmayız" kampanyalarını düzenlediler; Yüzleri kızarmadan...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu davasında mahkemenin atadığı bilirkişiyi hedef tahtasına oturttular. Bilirkişiyle yaptıkları telefon konuşmasını gizlice kaydedip televizyon kanallarında yayınladılar. "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması" ve "Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçlarından haklarından soruşturma başlatılıp gözaltına alındıklarında ise başladılar feverana: "Biz gazetecilik yaptık!" Kanunları bile bile suç işleyip "Biz gazetecilik yaptık" derlerken yüzleri kızarmıyor, sesleri titremiyor.

Bunlar için her yol mubah. Yakıp yıkacaklar, hedef gösterecekler, tahrik edecekler, öldürecekler, yağma talan edecekler, aşağılayıp sövecekler, kanunları çiğneyecekler ama bunlara kimse ses de etmeyecek müdahale de! "Kanun var nizam var, yapmayın" denildiğinde de çirkeflik yapıp "Baskı var, özgürlük istiyoruz" diye yaygara yapıyorlar.

Kendilerine müdahale edilince de toplum 'kutuplaşıyor'muş! Toplumun 'kutuplaş'maması için bunlara müdahale etmemeli, söz söylememeliymişiz!

Kendilerini Atatürkçü/Kemalist/Laik/Solcu gibi seküler kimliklerle tanımlayanların "Ülke bizim, istediğimizi yaparız" şımarıklığının artmasında bizlerin sessiz kalışımızın da tesiri var. Şımarıklık düzelmeyecek bir psikolojik sorun değil, iyi bir tedaviyle terbiye edilebilecek bir davranış bozukluğu. Tedavi süreci başladı...