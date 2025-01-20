Sıra Kudüs'te

Terör devleti İsrail Hamas'la ateşkes anlaşması yapmaya boyun eğdi.

Terör devletinin ateşkese uyup uymayacağı hususunda herkesin haklı şüphesi var. İsrail'in kirli geçmişi şüphe duymamız için kâfi. Nihayetinde karşımızda terörü devlet çapında uygulayan bir yapı var; hiçbir insanî ve hayvanî ölçüleri olmayan bir güruh...

Hamas'ın 7 Ekim 2023'deki müthiş taarruzu sonrası dünyada dengeler değişti. Hamas ve Gazze halkının muazzam direnişi terör devleti İsrail'in dünyadaki tesirini kırdı. İsrail'e destek vermek artık utanılacak bir hal aldı.

İsrail'i protesto etmenin teröre destek sayıldığı ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde yasak olmasına rağmen insanlar sokaklarda İsrail'i protesto edip Filistin halkına destek eylemleri yaptılar.

Ve bu ülkelerde insan olma haysiyetini taşıyanların, terör devleti İsrail'in katlettiği bebeklerini kendi elleriyle gömüp direnişe devam eden Gazzelilerin imana şahit olup İslam'ı araştırıp Müslüman olmaları...

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde terör devleti İsrail aleyhine karar çıkması bile başlı başına bir hadisedir. Katliamların baş sorumlusu Binyamin Netanyahu tutuklanma korkusuyla işgal topraklarından dışarıya çıkamıyor.

Ateşkesin ilk aşamasında 3 İsrailli esire karşılık 90 Filistinli esir serbest bırakılacak. Bir hafta sonra esir takası tekrarlanacak.

Direnişin efsane komutanı Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ateşkes anlaşması sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Dünyada eşi benzeri görülmeyen tarihi bir destan yazdık.

Aksa Tufanı Harekatı, dünyaya işgalin büyük bir balon olduğunu gösterdi. Halkımız, özgürlüğü ve kutsal değerleri uğruna, 15 aydan uzun bir sürede büyük bir bedel ödedi ve çok sayıda şehit verdi. Filistin halkının fedakarlıkları ve dökülen kanları boşa gitmeyecek, bunun sonuçları olacaktır. Bu cihadın büyüklüğü; liderleri İsmail Haniye, Salih el-Aruri ve Yahya Sinvar'ın başını çektikleri şehit konvoylarının şehadete yürüyüşleriyle açıkça görülüyor. Biz operasyonlarımızı işgal kuvvetlerine yöneltirken onlar tüm ahlaksızlıklarıyla halkımıza karşı yeni vahşet ve soykırım yöntemleri uyguladı. Askeri yeteneklerin ve savaş ahlakının eşit olmadığı bir savaşla karşı karşıyaydık. Mücahitlerimiz, cihadın son saatlerine kadar büyük bir kahramanlık ve cesaretle savaştı. Şüphesiz biz imkansız şartlarda mücadele ediyoruz. Gazze'nin dört bir yanında tüm direniş gruplarıyla tek vücut halinde işgale karşı cihat ettik ve onlara ölümcül darbeler indirdik."

Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu'nun Aydınlık Savaşçıları adlı eserindeki şu mısraları Gazze'de ete kemiğe büründü:

umut dediğin

savaşan için

savaşan için

zafer dediğin

"İmkânsızlığın ihanetinde" savaşan Gazzeliler bugün Gazze sokaklarında "Suriye ve Gazze özgürdür" diyerek mutluluklarını dile getiriyorlar.

"Suriye, Gazze ve Kudüs özgürdür" diyeceğimiz günler ise çok yakın. İşgalci Kudüs'ten sürülecek...