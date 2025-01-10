Terör Devleti'nde Türkiye paniği

Suriye'deki halk devrimi sonrası terör devleti İsrail'de büyük bir panik yaşanıyor.

Suriye'den kaçan devrik lider Beşar Esad'ın uçağının vurulmaması ve hava sahasında bir engelle karşılaşmaması karşılığında İsrail'e bir liste verdi. Listede Suriye'deki silah depoları, füze başlıkları ve savaş uçaklarının saklandığı yerlerin adresleri bulunuyor.

Esad'ın kendine halkına, şimdilik kaydıyla, son ihaneti terör devleti İsrail'e mezkûr listeyi vermek oldu. Terör devleti İsrail listede yer alan tüm yerleri bombaladı. Böylece Suriye halkına ait olan silah, askeri araçlar ve mühimmatlar terör devleti İsrail tarafından yok edildi.

Devrim sonrası ortaya dökülen belgelerde Esad'ın karısının da İngiliz istihbaratıyla İsrail'in güvenliği için işbirliği yaptığı ortaya çıktı. İngiltere haber sitelerinden UK Declassified yayınladığı belgelerde Esma Esad'ın 1994 yılında İngiltere'de MI5 yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirmiş. Esma Esad'ın, dönemin İngiliz Gizli Servisi MI5'in üst düzey bir yetkilisi olan Eliza Manningham-Buller ile Chesterfield Mayfair Otel'de özel bir görüşme yaptığı belirtiliyor. Görüşmeye Beşar Esad da katılmış. Toplantıda Suriye-İsrail ilişkileri ele alınmış!

Beşar'ın Suriye'ye ait askeri yerlerin listesini terör devleti İsrail'e vermesi ve karısıyla birlikte İngiltere istihbaratıyla İsrail'in güvenliği için çalışmalar yürütmesine dair çıkan haberler sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "İsrail hiçbir zaman için Esad'ın gitmesini istemedi" sözü bazıları için daha anlaşılır oluyordur!

Malum ülkemizde her şeye İran zaviyesinden bakan bir güruh var. Bu güruh, Suriye'den Esad'la birlikte kaçmak zorunda kalan İran'ın karizmasını kurtarmak için devrimi İsrail'in yaptırdığını söyleme ahmaklığında bulunmuşlardı. Nedense bu sıralar sesleri kesildi!

Terör devleti İsrail panikle Suriye'deki askeri hedefleri bombalayıp Suriye'deki yeni yönetimin askeri araç gereçleri kendi aleyhine kullanmasını önlüyor. İsrail'i bir de Türkiye paniği sardı. İsrail'den sürekli Türkiye'nin kendilerine sardıracağı açıklamaları geliyor. En son çıkan haberlerde, İsrail hükûmetinin görevlendirdiği Nagel Komitesi Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz'a sunduğu raporda, "Türkiye'nin Suriye'ye müdahil olması ve muhtemelen yeni rejimin hamisi haline gelmesi nedeniyle, Türkiye ile diğer alanlara yayılma potansiyeli olan ciddi sürtüşmelerin dikkate alınması gerektiği" yazıyor.

Terör devleti İsrail'de yayın yapan The Jerusalem Post'un haberine göre, çarşamba akşamı İsrail'de Türkiye ile ilgili özel bir güvenlik toplantısı düzenlenmiş. Haberde bu tür toplantıların, İsrail'in "Suriye'de Esad rejiminin yıkılması ve on yıldan uzun bir süredir Türkiye tarafından desteklenen Hey'et Tahrir el-Şam'ın yükselişinin ardından Türkiye'nin bölgedeki etkisinin artması ihtimaline ne kadar önem verdiğini ve hatta bundan korktuğunu gösterdiği" vurgulanıyor.

Terör devleti İsrail panik yapmak yerine terör yapmazsa korkacakları bir şey de olmaz. Türkiye onlara dünyada insanca yaşayacakları bir yer bulur. Dünyada boş yer çok. Yeter ki terör yapmasınlar. Terör yapmaya devam ettikçe kendilerine dünyanın hiçbir yerinde yer yok. Baksanıza, kilometrelerce ötedeki Meksika'da bile terör devletine tahammül gösterilmiyor. Bir Meksikalı terör devletinin Başbakanı Netanyahu'nun heykelini balyozla parçalamış.

Terör devleti İsrail vahşete devam ederse korktukları başlarına gelmesi mukadderdir, kimse bundan kaçamaz!