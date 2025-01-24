Yeni paralel yapılanma mı?

İkâz mahiyetinde hakkında kaç yazı yazdığımı hatırlamıyorum. Irkçılık üzerinden Türkiye'de bir iç savaş çıkarmanın zeminin hazırlamak için elinden geleni yaptı. Mâlûmunuz şahıs bu hususta yetiştirilmiş uzman bir isim!

Kurduğu Zafer Partisi adlı şebekeyle ülkenin dört bir yanında halkı kışkırtmaya çalıştı. Kısmi olarak da maalesef başarılı olduğu yerlerde oldu. Allah'tan Türk halkının ekseriyetinin göstermiş olduğu sağduyuyla hâdiseler bir iç savaşa dönüşmedi.

Nihayet Ümit Özdağ "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçu"ndan tutuklanabildi.

Özdağ devlet içindeki 'talebeleri'ne çok güveniyordu. Güvenlik bürokrasisinde yer alan çoğu kişiyi kendisinin yetiştirdiğini övünerek anlatır. FETÖ'nün devlet içinde yaptığı paralel yapılanma gibi bir yapılanma içerisinde olduğu anlaşılıyor.

Nitekim, kendisine dosya servis edilerek 'gazetecilik' yaptırılan İsmail Saymaz Özdağ gözaltındayken, "Bunu yapanlar bilsinler. Polislerin, sesini çıkarmayan savcıların ve memurların yarısı Ümit Özdağ'a sempati besliyor." diyerek devlet içindeki yeni paralel yapıyı açık etmiş oldu.

Özdağ soruşturmasını yürüten terör savcıları, Saymaz'ın bu itiraf niteliğindeki sözlerinden sonra bilgisine başvurmalıdırlar. Devlet içindeki paralel yapı hakkında ne biliyorsa anlatmalı değil mi?

Hatırlarsınız FETÖ'cüler de bu tür söylemlerde bulunarak başta devleti yönetenlere olmak üzere halka gözdağı verirlerdi. Anlaşılan İsmail Saymaz, "Kimse bizimle uğraşmasın, devlet bizim elimizde" diye böbürlenen ve şımaran FETÖ'nün akıbetini çabuk unutmuş.

Bu saatten itibaren Ümit Özdağ soruşturması sadece "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçu" kapsamında yürütülemez. İsmail Saymaz'ın samimi itirafı da gösteriyor ki devlet içinde yeni bir paralel yapılanma var. Bu yapılanmayı çökertmeye dair soruşturma derinleştirilmeli. Dosyanın terör savcılığına verilmesi de bu yönde bir soruşturmanın yapılacağının işareti.

Takipçileri Ümit Özdağ için "Son İttihatçı" diyorlar. Biliyorsunuz tarihte İttihatçılar'ın alâmet-i fârikaları kahpece suikastlar düzenlemeleriydi. Türkiye, suikastlerin düzenlendiği o eski günlere dönmemeli. Bu da Özdağ'ın devlet içindeki bağlantılarının ortaya çıkarılmasıyla önlenebilir.

Şâyet devletin içindeki Özdağ'la çalıştığı iddia edilen unsurların müdahalesi engellenirse mezkûr soruşturma çok şeye gebe olacak gibi.