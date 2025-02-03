İhraç edilen teğmenler şanslı

Kara Harp Okulu'nda 30 Ağustos'ta düzenlenen mezuniyet töreni sonrası korsan gösteri yapan teğmenlerden 5'i ve komutanlarından 3'ü Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.

Milli Savunma Bakanlığı ihraç kararını şu açıklamayla duyurdu: "Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında; Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' verilmiştir. Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır."

Bakanlığı açıklaması öz ve gayet açık. Anlaşılmayacak bir şey yok. Temelini disiplinin oluşturduğu orduda bir grup teğmen organize bir şekilde başlarına buyruk bir eylemde bulunduklarından ve amirlerinden bazıları da buna göz yumduklarından TSK'da ihraç edilmişlerdir.

İhraç edilen teğmenler ellerinde kılıçla, bir ideolojinin sembolü olan "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını atınca halkın zihninde hemen eski karanlık günler canlandı. Mâlûmunuz 15 Temmuz işgal teşebbüsü dahil Türkiye'de tüm darbeler M. Kemal adına yapılmıştı. "Genç subaylar rahatsız" manşetleri hâlâ gözümüzün önünde. Yine mi birileri genç subaylar üzerinden kahpe hesapların peşinde?

Halkta teğmenlerin kılıçlı korsan gösterisi infial uyandırırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dirayetli tavırlarıyla hadisenin geçiştirilmesi önlendi.

Soruşturma neticesi 5 teğmen ordudan ihraç edildi ama korsan gösteriye katılanlar daha fazlaydı. Onların da dosyalarına gerekli notlar düşülmüştür.

Ordudan ihraç edilen teğmenler çok şanslılar. Karara itiraz etme hakları var. İdare Mahkemeye başvurup kararı iptal ettirebilirler. Eski Türkiye'de subayların itiraz hakkı yoktu. Annesi veya hanımı başörtülü diye ordudan atılan yüzlerce subay değil karara itiraz etmek tazminat bile alamamışlardı. Başka bir kurumda işe girmeleri engellendiği gibi özel şirketlerde bile çalışmalarına mâni olunuyor işyeri sahipleri tehdit ediliyorlardı. 28 Şubat cuntasının medya ayağı ordudan atılan subayları işe alan firmaları manşetlerden hedefe koyuyordu. Bugün ise, korsan gösteri düzenleyen teğmenlere CHP'liler sahip çıkıyor; CHP yönetimindeki belediyelerden iş teklifi yağıyor.

Her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliği ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde orduda disiplinsizliğe izin verilemezdi! Elde kılıçla ideolojik slogan atmak da neyin nesi, olacak iş mi?