İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Şubat 2025 Pazartesi / 5 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,942
  • EURO
    36,8656
  • ALTIN
    3219.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

YAZARLAR

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

İhraç edilen teğmenler şanslı

3 Şubat 2025 Pazartesi

Kara Harp Okulu'nda 30 Ağustos'ta düzenlenen mezuniyet töreni sonrası korsan gösteri yapan teğmenlerden 5'i ve komutanlarından 3'ü Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.

Milli Savunma Bakanlığı ihraç kararını şu açıklamayla duyurdu: "Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında; Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' verilmiştir. Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır."

Bakanlığı açıklaması öz ve gayet açık. Anlaşılmayacak bir şey yok. Temelini disiplinin oluşturduğu orduda bir grup teğmen organize bir şekilde başlarına buyruk bir eylemde bulunduklarından ve amirlerinden bazıları da buna göz yumduklarından TSK'da ihraç edilmişlerdir.

İhraç edilen teğmenler ellerinde kılıçla, bir ideolojinin sembolü olan "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını atınca halkın zihninde hemen eski karanlık günler canlandı. Mâlûmunuz 15 Temmuz işgal teşebbüsü dahil Türkiye'de tüm darbeler M. Kemal adına yapılmıştı. "Genç subaylar rahatsız" manşetleri hâlâ gözümüzün önünde. Yine mi birileri genç subaylar üzerinden kahpe hesapların peşinde?

Halkta teğmenlerin kılıçlı korsan gösterisi infial uyandırırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dirayetli tavırlarıyla hadisenin geçiştirilmesi önlendi.

Soruşturma neticesi 5 teğmen ordudan ihraç edildi ama korsan gösteriye katılanlar daha fazlaydı. Onların da dosyalarına gerekli notlar düşülmüştür.

Ordudan ihraç edilen teğmenler çok şanslılar. Karara itiraz etme hakları var. İdare Mahkemeye başvurup kararı iptal ettirebilirler. Eski Türkiye'de subayların itiraz hakkı yoktu. Annesi veya hanımı başörtülü diye ordudan atılan yüzlerce subay değil karara itiraz etmek tazminat bile alamamışlardı. Başka bir kurumda işe girmeleri engellendiği gibi özel şirketlerde bile çalışmalarına mâni olunuyor işyeri sahipleri tehdit ediliyorlardı. 28 Şubat cuntasının medya ayağı ordudan atılan subayları işe alan firmaları manşetlerden hedefe koyuyordu. Bugün ise, korsan gösteri düzenleyen teğmenlere CHP'liler sahip çıkıyor; CHP yönetimindeki belediyelerden iş teklifi yağıyor.

Her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliği ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde orduda disiplinsizliğe izin verilemezdi! Elde kılıçla ideolojik slogan atmak da neyin nesi, olacak iş mi?

Diğer Yazıları
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.