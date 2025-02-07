“Maketini bile yapamazlar”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği "Asrın Felaketi'nin 2. Senesinde Deprem Bölgesi Medya Programı" kapsamında bir grup gazeteciyle deprem bölgesindeyiz.

İlk önce Adıyaman ardından Kahramanmaraş ve Hatay'a geçtik. Asrın Felaketi'nde yıkılan binaların yerine yapılan binaları inceledik, halkla hasbihâl ettik.

Muazzam bir çalışma var. Programa katılan uluslararası Gazeteci Marion Sendker'in dediği gibi, bu kadar kısa sürede binlerce konutun yapılıp depremzedelere teslim edilmesi etkileyici.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'daki anma programında yaptığı konuşmada açıkladığı rakamlar yapılan çalışmanın büyüklüğünü gösteriyor: "14 milyon vatandaşımız bu depremlerden etkilendi. 2 buçuk milyon vatandaşımız farklı illere göç etti. 104 milyar dolar, dolaylı olarak da 150 milyar dolarlık maliyete yol açtı... Depremin ilk anından itibaren devletin tüm imkanlarını seferber ederek 650 bin personeli sahaya gönderdik... Sorunları çözmek için aylarca deprem bölgesinde kalan bakanlarımız ile kamu görevlilerimiz ile gösterdik. Deprem turistleri çekip gittikten sonra gece gündüz süren ihya çalışmaları ile gösterdik. İnşa edilen okul ve hastaneler ile, verilen teşviklerle gösterdik. Sıcak ofislerinden ahkam kesenlere özet mahiyetinde bazı rakamları hatırlatmak istiyorum; Birkaç ayda konutlarımızı yükseltmeye başladık. Son 2 yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırım yaptık. 2025 bütçemizde 584 milyar dolarlık kaynak tahsis ettik. Konutların tamamının yapımına başladık. 252 bin konut ve iş yerini bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. 453 bin konut yapacak ve evine girmeyen iş yerine kavuşmayan kimseyi bırakmayacağız. 11 bin km'yi aşan içme suyu ve kanalizasyon hattını yeniliyoruz. Türkiye'nin sınır ve kıyı uzunluğu da 11 bin km'dir. Bugün Türkiye çevresini dolanacak uzunlukta altyapı yatırımı gerçekleştiriyoruz. Hayatın normale dönmesi için bakanlık ve belediyelerimiz olağanüstü çaba gösterdi."

Başkan Erdoğan mezkûr konuşmasında deprem bölgesinde eğitimi, sağlık, ulaşım ve adalet alanında da yapılan yatırımlara yönelik rakamlar veriyor ama konuşmasından iktibas yaptığı kısım bile çalışmaların muazzamlığını gözler önüne seriyor.

Kolay bir iş değil ve her devletin de altından kalkacağı iş de değil. 11 şehrimizi etkileyen şiddetli bir deprem sonrası yüzbinlerce konutlu projelerde elbette ki aksaklıklar, kusurlar olur ama verilen emeğin hakkını vermek de insaniyet borcudur.

Maalesef CHP ve medyası deprem bölgesinde hiçbir şey yapılmamış algısını yaymaya çalışıyorlar. "Kişi kendinden bilir işi" atasözü mucibince CHP'li belediyelerin hâli ortada. Ortada fol yok yumurta yok ama CHP'liler Cumhurbaşkanı adayı kavgasına tutuştular ve belediye yönetimi ellerinde olan şehirleri unuttular. Depreme karşı hiçbir tedbir almıyorlar. Bu duruma CHP medyasından Sözcü TV'de bile isyan edildi. Profesör Mithat Baydur İBB Başkanını şu sözlerle eleştirdi: "Sarıyer kokuyor, Zekeriyaköy kokuyor, yollar bozuk her gün kaza oluyor. Sonra çıkmış Suriye'yi yeniden inşa etmeye biz de talibiz. Sen önce depreme karşı İstanbul'u koru! İstanbul'un %70 yapı stoku bozuk..."

Deprem olduğu günden beri bölgede olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un TRT Haber'deki şu sözleri CHP ve türevlerini çok güzel özetliyor: "Özgür Özel "deprem bölgesinde sınıfta kaldılar" diye bir açıklama yapmış. 201 bin konutun anahtarını teslim ediyoruz, konutların yüzde 45'i bitirilmiş durumda, onlar görmezden duymazdan gelmeye devam ediyorlar. Tayyip Erdoğan bu enkazın altında kalır dediler. Şimdi ne oldu biz 2 yıl bitmeden konutların yarısını teslim ettik, bu yılın sonunda konutların hepsini bitireceğiz, evine girmeyen depremzede vatandaşımız kalmayacak inşallah. Kendi belediye başkanları, milletvekilleri bize teşekkür ediyor. 450 bin konutun yapımını, maketini yapamazlar. Bu kadar adamı organize edemezler, birbirlerine düşerler. 25 yıldır yönettikleri belediyelerde bedava konut vereceğiz diyorlardı. Bedava bir tane konut yok. Niye yapmadınız? Hiçbir engelleme faaliyetimiz yok. Algı yapıyorlar."

Bakan Kurum'un dediği gibi 450 bin konutun maketini bile yapamayacaklar ortalığı velveleye verirken Başkan Erdoğan liderliğindeki ekip icraatlarıyla konuşuyor.