Tekin'den Türkçeye adanmış Pazartesi paylaşımları

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin göreve gelir gelmez, Türkçe dersi not ortalaması 70'den aşağı olan talebenin sınıfı geçemeyeceğini söyledi. Çocukların anadillerini öğrenmeleri hususunda da birtakım çalışmalar da başlattı. 2023 senesinde "Dilimizin Zenginlikleri Projesi"ni hayata geçirdi.

Bakan bu projenin gayesini şu sözlerle anlatmıştı: "Türkçe, çocukların akademik başarılarında önemli rol oynuyor. Türkçe, çocukların kendilerini iyi ifade edebilmeleri hem de bizi bir arada tutmak için önemli bir referans kaynağı. Çocuklarımızın sadece akademik hayatta değil; iş hayatında, toplumsal hayatta, aile hayatında başarılı bir biçimde kendilerini ifade etmelerini istiyorsak bu konudaki en temel eksikliğimiz Türkçe dil becerilerinin yeterince gelişmiş olmaması. Çıkış noktamız burası. Bakanlık olarak temel vazifemiz, Türk millî kimliğini ve her bir evladının kişiliğini güçlü kılmak ise o zaman Türkçe kullanımını güçlendirmek Bakanlığımızın temel görevlerinden biri olacaktır."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bugünlerde ise sosyal medya hesabından, "Türkçenin Zenginlikleri Projesi" kapsamında bir kelime, bir atasözü ve sıkça yanlış yazılan bir kelimenin doğrusunu bizlerle buluşturuyor. Gündemin yoğunluğuna aldırmadan her hafta bu paylaşımla Türkçeye verdiği önemi gösteriyor. Belki sadece birkaç saniyelik bir video, ama içinde büyük bir dil sevgisi barındırıyor.

Türkçemiz, geçmişten günümüze taşıdığı eşsiz kelimeler ve atasözleriyle zengin bir mirasa sahip. Fakat maalesef günümüz dünyasında bu değerler zamanla unutuluyor, dilimiz giderek sadeleşirken, bazı kelimeler ve atasözleri de gölgede kalıyor. İşte tam bu noktada, Bakan Yusuf Tekin'in başlattığı bu gelenek, unuttuklarımızı hatırlatıyor, dilimize olan bağlılığımızı yeniden canlandırıyor.

Bu paylaşımlar sadece öğretici olmakla kalmıyor, aynı zamanda düşündürüyor. Unutulmuş bir kelime, bilgece söylenmiş bir atasözü ya da sıkça yapılan bir yazım hatasının düzeltilmesi... Her biri, dil bilincimizi artırıyor ve farkındalığımızı yükseltiyor. Kültürümüzü, kimliğimizi ve geçmişimizi korumanın en önemli yollarından biri, dilimize sahip çıkmaktan geçiyor. Ve bu proje, tam da bunu yapıyor.

Bir Milli Eğitim Bakanı'nın böylesine istikrarlı ve içten bir şekilde dilimize sahip çıkması, eğitime sadece müfredat ve ders kitapları üzerinden bakmadığını gösteriyor. Dil, kültürün aynasıdır ve Yusuf Tekin'in bu adımı, sadece bir dil projesi değil, aynı zamanda kültürel bir mirasa sahip çıkma çabasıdır.

Günümüz dünyasında her şey hızla değişirken, böyle anlamlı bir gelenek oluşturulması takdire şayan. Umarım bu proje uzun yıllar devam eder, her pazartesi Türkçemiz biraz daha güçlenir ve kelimelerimiz geçmişten geleceğe köprü olmaya devam eder. Teşekkürler Sayın Bakan, dilimize verdiğiniz kıymet için!