Dünya bir ateş topuna dönmüşken

NATO üyesi Finlandiya'nın Başbakanı Petteri Orpo, Rusya'dan kaynaklanan askeri tehdit nedeniyle, 2029 yılına kadar anti-personel kara mayınlarını yasaklayan küresel sözleşmeden çekilmeyi ve savunma harcamalarını GSYİH'nın en az yüzde 3'üne çıkarmayı planladığını açıkladı.

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Almanya Genelkurmay Başkanı Breuer, Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'a verdiği röportajda, Rusya'yı "açık tehdit" olarak gördüklerini belirterek bu nedenle savunma harcamalarının artırılması gerektiğini savundu.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yılki bahar celbinde yaşları 18-30 arasında değişen 160 bin kadar erkeği orduya çağırdı. Bu, asker sayısını artırmaya hazırlanan ülkede 2011'den bu yana en büyük askeri alım olacak.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Avrupa ülkeleri kendi sözde demokratik normlarını kendisi çiğniyor."

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ABD Başkanı Trump: "Avrupa Birliği bizi soydu. Avrupa Birliği'ne yüzde 20 vergi uygulaması getiriyoruz. Dost gibi gözüküyorlar ancak öyle değiller. Son 4 yılda çok büyük bedel ödedik artık ödemeyeceğiz."

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Gümrük vergilerini artıran ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hamlesini değerlendiren Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen "Küresel ticaret sisteminde bir düzen kalmadı" dedi. Leyen şunları söyledi: "Küresel ekonomi büyük zarar görecek, belirsizlik artacak ve korumacılık daha fazla yükselecek. Bunun sonuçları dünya çapında milyonlarca insan için korkunç olacak. Milyonlarca vatandaş daha yüksek market faturalarıyla karşı karşıya kalacak. İlaçlar ve ulaşım daha pahalı olacak. Enflasyon artacak."

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Fransa Hükümet Sözcüsü Sophie Primas: "Ticaret savaşına hazırız."

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Asya'ya yaptığı ilk ziyaretin ardından Çin ordusu Tayvan çevresinde tüm askeri unsurlarıyla tatbikata başladığını duyurdu.

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Çin Savunma Bakanlığı: "Tayvan'ın bağımsızlık ilanı, Tayvan Boğazı'ndaki barışı bozar."

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte: "Rusya Çin, Kuzey Kore ve İran ile ittifaklarını genişletiyor. Bu, küresel barış için ciddi bir tehdit oluşturuyor!"

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Çin'e karşı müttefiklerini donatan ABD Filipinler'e 20 adet F-16 savaş uçağı satışını onayladı.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı: "İran'ın nükleer altyapısının bombalanması, tüm dünya için felaket sonuçlar doğuracaktır."

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İsrail Dışişleri ve Savunma Komitesi Üyesi Ohad Tal: "Türkiye, düşman bir devlettir ve Türk büyükelçiliği derhal kapatılmalıdır. Türkiye'nin Suriye'deki etkisi engellenmeli, Amerika Birleşik Devletleri'yle işbirliği güçlendirilmelidir. Yunanistan ve Kıbrıs ile ittifaklar yapmalıyız."

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"İsrail, Türk Ordusunun Suriye'ye hava savunma sistemlerini göndermesinden derin endişe duyuyor." (İsrail Kanal 14)

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"Türk İHA'larının İsrail hava sahasını ihlal etmesi artık hayal değil; 2025'te gerçekçi bir tehdit haline gelecek. Raporlar, Türkiye'nin Suriye'de, İsrail hava sahasını doğrudan tehdit edebilecek ve İsrail'in operasyonel özgürlüğünü ciddi şekilde kısıtlayabilecek İHA üssü kurduğunu doğruluyor." (The Jerusalem Post)

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Suriye'de Dera kırsalına yönelik İsrail saldırılarına karşı bölgedeki camilerden "Elinde silahı olan herkes, Allah rızası için savaşa çıksın." anonsları yapıldı ve seferberlik başladı. The Jerusalem Post'a konuşan Siyonist Yetkili, "Suriye'deki saldırılarımız Türkiye'ye bir mesajdır. Türkler, Suriye'de askeri üs kurmamalıdır." dedi.

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İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar: "Türkiye'nin niyeti Suriye'nin Türkiye himayesi altına girmesidir. Türkiye, Suriye, Lübnan ve diğer bölgelerde olumsuz rol oynuyor."

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Yukarıda kısa kısa derlediğim haberler son 48 saattin haberleri. Yer darlığından birçok haberi de aktaramadım. Dünya bir ateş topu; Büyük hesaplaşmaların arifesinde. Bu süreçte Türkiye'nin eli ayağı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu gibi virgüllük tiplerle bağlanmaya çalışılıyor. Boykot adı altında Türk ekonomisine operasyon çekiliyor. Allah'tan ülkenin başında dirayetli bir lider var da bu öznelere pabuç bırakmıyor. Dünya bir ateş topuna dönmüşken kimsenin gözünün yaşına bakılmaz. Ezilir geçilir...