Evvelen, Ramazan Bayramınızı tebrik ederim.

Bayramı kutlamayacaklarmış, baklava yemeyeceklermiş, espri bile yapmayacaklarmış!

Her biri zekadan yoksun bu ifadeleri, yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınıp yolsuzluktan tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek gösterilerine katılan gençlerden bazılarının tutuklanmasını protesto için sarf ediyorlar.

"Namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmaz" diye bir atasözümüz var. Bunların da oruçta gözleri yok ki bayramı kutlasınlar. Bir de bayramı kutlayanları, tatlı yiyenleri de sosyal medyada linç ediyorlar. Seküler tekfircilikle İŞİD bile boy ölçüşemez!

Haklı olarak Müslümanlar sosyal medyada, "Yahu size ne oluyor, bayram bizim bayramımız. Bir ay orucumuzu tuttuk bugün de tatlımızı yiyeceğiz" diyerek tepki gösteriyorlar.

Batıcı Gezi Ayaklanması'nda yaptıklarının aynısını yapıyorlar. Gösterilerde polise ve çevreye karşı uyguladıkları şiddeti saklayıp "Gençleri tutukluyorlar" diye yaygara yapıyorlar.

Evet gençler tutuklanmasınlar. Lâkin gençler de kaldırım taşlarını söküp insanların üzerlerine atmasınlar. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın merhum annesi olmak üzere annelere sövmesinler. Toplanmaya ve mitinge kapalı alanları işgal etmesinler. Kendileri için ayrılmış miting meydanlarında istedikleri şeyi protesto etsinler.

Her haltı yiyecekler ama kimse onlara dokunmayacak, söz söylemeyecek. Kanunlardan da azade olacaklar.

Yukarıda paylaştığım zekadan yoksun ifadeleri sosyal medya hesaplarında yazan bir şekilde ünlü olmuş isimler ne kendileri ne de çocukları İmamoğlu gösterilerine katılmıyorlar. Başkalarının çocukları üzerinden duyar ve takipçi kasıyorlar! Batıcı Gezi Ayaklanması'nda olduğu gibi tatil yerlerinden gençleri sokağa dökmeye yönelik mesajlar atıyorlardır. "Gençler tutukluyken bayram kutlamayacağım" diye sosyal medyada paylaşım yapanların büyük bir çoğunluğu paylaşımlarını muhtemelen 9 günlük bayram tatilini Yunan adalarında geçirmek için girdikleri tekne kuyruğundan yapmışlardır; böyle de hassas bir kalbe sahipler!