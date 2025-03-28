CHP depresyonda

CHP Genel Başkanı Özgür Özel terk edilmişlik hissi yaşıyormuş. Nereden mi biliyorum, nereden bileceğim kendi söylüyor. Yok, düşündüğünüz gibi değil. Sayın Özel'i eşi terk etmemiş. Allah bir yastıkta kocatsın...

Özgür Özel'e terk edilmişlik hissi yaşatan bir ülke. Adı da İngiltere! Dertli Özel içini, İngiltere'nin operasyonel haber ajansı BBC'ye dökmüş. Özel kendisine elem veren hali şu sözlerle anlatmış: "Kardeş partimiz olan İşçi Partisi'nin İmamoğlu'nun tutuklanmasına hiçbir şey söylememesi bizi kırdı. Nasıl bir gerekçesi var? Nasıl bir sebebi var? Bütün Avrupa tepki gösteriyorken İngiliz İşçi Partisi'nin, Stanley'in bu konuda herhangi bir şey söylememesini gerçekten anlayamıyoruz. Terk edilmişlik hissediyoruz. İstanbul'un büyükşehir belediye başkanını alıp hapse koyuyorlar ve İngiltere buna ses çıkarmıyor. O zaman bu nasıl dostluk, bu nasıl kardeş parti, bu nasıl demokrasiyi birlikte savunmak? Demokrasinin beşiği İngiltere ve bizim kardeş partimiz, İşçi Partisi buna nasıl sessiz kalabiliyor? Gerçekten çok kırgınız!"

Türkiye'yi bilmeyen birisi Sayın Özgür Özel'in yukarıdaki sözlerini dinlese sanır ki Türkiye, İngiltere tarafından işgal edilmiş de sömürge valisi tarafından uzun yıllar yönetilmiş.

Ayıptır, lafa gelince ülkenin kurucu partisi olduğunu söyleyen CHP'liler İngiltere'den gelecek bir kuru açıklamaya muhtaçlar! Bekledikleri açıklama gelmeyince de terk edilmiş hissi yaşayıp depresyona giriyorlar!

Yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu cezaevine gönderilirken başkanlıktan da alınmıştı. CHP yönetimi 1 haftadır kitlesini sokağa dökmeye çalışıyor ama az sayıda CHP'li sokağa çıktı. Yani CHP sadece İngiltere tarafından değil kendi kitlesi tarafından da terk edildi.

Bu ahval içinde Sayın Özel terk edilmişlik hissi yaşamasın da ben mi yaşayayım?