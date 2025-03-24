CHP'liler neden meydanlarda değiller?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte dün adliyeye sevk edilen 99 şüpheliden 48'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık da bulunuyor. İçişleri Bakanlığı tutuklanan belediye başkanlarını görevden alındığını açıkladı.

İBB'ye yönelik hem terör hem de yolsuzluk soruşturmaları sürüyor. İddianamenin yazılması ve yargılama sürecinde yeni itiraflar, bilgiler ve şahitler çıkacaktır. Birkaç gün daha süreceğini düşündüğüm gürültü patırtı bitip toz duman dağıldığında tablo daha da netleşecektir.

Bu süreçte benim dikkatimi çeken husus, CHP Genel Başkanı ve yönetimi kitlesini sokağa çıkartamamasıdır. CHP Genel Başkanı kamp kurduğu İBB Başkanlığı'nın bulunduğu Fatih Saraçhane'den sürekli halka meydanlara çıkmaları yönünde provokatif çağrılar yapsa da CHP seçmeninin çağrıya cevabı çok cılız kaldı.

Saraçhane'deki İBB'nin önü dar bir alan. Alanda 1000 kişi toplansa rahatlıkla izdiham görüntüsü oluşuyor. Alanda toplanan CHP'liler izdiham görüntüsü vermekte zorlanıyor!

Türkiye'nin en büyük ikinci partisi CHP ülke çapında da meydanlarda varlık gösteremiyor. Birkaç şehirde küçük çaplı yürüyüşler dışında CHP'lilerden ses yok. "Bir şey olsa da sokağa çıkıp eylem yapsak" diyen gençler de olmasa mezkûr nümayişlerin haber değeri olmayacak.

Son belediye seçimlerinden Ekrem İmamoğlu 4 milyondan fazla oyla seçildi. Lâkin bugün meydanlarda 40 bin kişi bile yok.

Evet, CHP kitlesini motive edip eylem yaptıramıyor. CHP yönetimi ve medyası birbirlerine gaz verip her şeyin yolunda olduklarına kendilerini ikna etmeye çabasındalar! Belki de 'Cumhuriyet'in kurucu partisine kimsenin operasyon yapma cüretinde bulunamayacağını' düşündüklerinden olsa gerek psikolojik olarak çöküşü bu şekilde engellemeye çalışıyorlar.

CHP'nin kitlesini sokağa dökememesinin birçok sebebi vardır. En başta da parti içi kanlı kavga... Ekrem İmamoğlu'nun güven vermeyen profili de CHP'lileri evlerinde oturtuyor. Meydana çıkanlar da İmamoğlu için değil de hamamın namusunu kurtarma derdindeler. Kurtarabilecekler mi? İşleri çok zor!