CHP'de kanlı savaş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasını usulsüz aldığının ortaya çıkmasıyla cumhurbaşkanlığı adayı olma hayali suya düşebilir.

Yazıyı yazdığım saatlerde İstanbul Üniversitesi henüz diplomanın geçerli olup olmadığını açıklamadı.

Zamanında üniversite yönetimi İmamoğlu'na hak etmediği bir geçiş hakkı tanımış.

İBB Başkanı İmamoğlu sırtındaki bu kamburla aday olması aleyhine olacaktır.

Bir süredir CHP'li belediyelere yolsuzluk ve terör operasyonları yapılmakta.

Savcılıkların yürüttüğü soruşturmaların delilerini CHP'lilerin verdikleri iddia ediliyor.

CHP'de dosya savaşları erken başladı.

Cumhurbaşkanı seçimleri yaklaştıkça CHP içinde kavga artacaktır ve İmamoğlu'nun sırtındaki kambur da büyüyecektir.

23 Mart'ta CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı ön seçimin hiçbir manası yoktur.

Kendileri de bunun farkında.

Ön seçimde tek aday Ekrem İmamoğlu!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ön seçim tiyatrosunda rol almak istemedi.

Cumhurbaşkanı seçim sürecine girildiğinde Yavaş'ın da adaylığını ilan etmesi bekleniyor.

Şayet İmamoğlu'nun diploması iptal edilirse veya soruşturması ve davaları eden dosyalardan karar çıkarsa CHP'de cumhurbaşkanı adayı belirleme çok kanlı olacaktır. Aday bildirme tarihini bile unutabilirler!

Parti içinde bu kadar çalkantıya rağmen CHP mezhep temelli bir politika sürdürmeye devam ediyor.

Suriye'de terör eylemlerinde bulunan bir grup eski rejim artığına karşı yürütülen operasyonları CHP yönetimi "Suriye'de Alevi canlar katlediliyor" yaygarasıyla Türkiye'de mezhep kışkırtıcılığı yapıyor.

CHP'nin provokasyonunu ifşa edenlere topyekun saldırı gerçekleştiriyorlar.

Sorsanız hepsi fikir hürriyetinden yana...

CHP mezhep kışkırtıcılığı yaptıkça Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilme oranı daha da artacaktır.

Bir de bunun üzerine parti içindeki dosya savaşı eklenenince...