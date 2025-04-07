Özgür Özel nereye koşuyor?

Hatırlarsınız, 2023'teki cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tehditler savuruyordu. Seçileceğine öylesine emindi ki bürokratlara ve memurlara gözdağı verip görevlerini yapmamalarını söylüyordu.

Yüzde 60'ın üzerinde oyla seçileceğine kendisi ve kitlesi öyle inandırılmıştı ki pervasızca ve hadsizce sözler edebiliyordu. Bu yalancı bahara inanan devletin içindeki kimi unsurlar da Kılıçdaroğlu'nun değirmenine su taşıyorlardı.

Kılıçdaroğlu ve şürekası için yalancı baharın aslında bir zemheri kışı olduğu bir bahar günü, 28 Mayıs 2023'de anlaşıldı. Yalancı baharın aslında buz yanığı olduğunu iliklerine kadar hissettiler. Donarken ısındıklarını zannetmişler; tedavileri hâlâ sürüyor!

Yalancı baharın sebep olduğu ağır travmanın ardından olağan kurultayını yapan CHP'nin başına Özgür Özel seçilmişti. Lâkin kurultay sonrası CHP'li bazı delegelerin itirafları ve şahitlikleri gösterdi ki Özgül Özel ve Ekrem İmamoğlu ekürisi CHP delegelerinin oylarını birtakım 'hediyeler' karşılığında satın almışlar. Laikliğin ve çağdaşlığın teminatı olan CHP'de olacak iş değil!

İddialar, ihbarlar ve itiraflar ayyuka çıkınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'nin kurultayı hakkında soruşturma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'deki yolsuzluk ve terör örgütüyle işbirliğiyle alakalı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İmamoğlu tutuklandı.

Parti yönetimine kayyum atanacak telaşıyla dün olağanüstü kongre yaptılar. "CHP 1. Panik Kurultayı" diye adlandırabileceğimiz kurultayda Özgür Özel tek aday olarak seçimi kazandı. Aday olmak isteyen Berhan Şimşek'in adaylığı ise engellendi.

Özgür Özel eski başkanının izinden giderek, özellikle adalet camiasına tehditler savuruyor. Dünkü "CHP 1. Panik Kurultayı"nda da haddini oldukça aşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Cuntacı' dedi.

Anlaşılan birileri Özgür Özel'in de kulağına "Yüzde 60'la seçileceksin" diye üflüyor. Nasıl olsa İmamoğlu hapiste ve sahte diploması iptal edildi. Diğer kuvvetli aday olan Mansur Yavaş da her konuşmasında pot kırıp bir kesimi kızdırıyor, seçimi kazanma ihtimali zayıflıyor. CHP'de meydan kala kala Özgür Özel'e kaldı.

Kulağına üfleyenler sağlam üflüyor ki Özel özgüven patlaması yaşıyor. Lâkin kitlesini sokağa dökemiyor. İstanbul'daki mitinge şehir dışından takviyelerle birlikte birkaç yüz bin kişiyi ancak toplayabildi. Uydurdukları rakamlarla kitlelerini diri tutmaya çalışıyorlar. Yani kendilerini kandırıyorlar.

Belki de Özgür Özel'in tehdit dilini kullanmasında bu ahval de sebep olmuştur.

Özgür Özel şaibeli bir başkandır. "CHP 1. Panik Kurultayı"nda başkan seçilmesi üzerindeki şaibeyi temizlemez. Bir önceki kurultayda maddi çıkar karşılığı Özel'e oy verenler ne yapacaktı, Özel'e oy vermeyecekler miydi? Oy vermeselerdi kendilerini ihbar etmiş olurlardı!

Özgür Özel CHP'deki iç kavgayı sokağa taşıyarak tehlikeli bir oyun oynuyor. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu bile yapmamıştı. Kitlesi Özel'i pek dinlemiyor da olaylar büyümüyor.

İster bir yerlerden kulağına üflenmesinin gazıyla ister kitlesine söz geçirememenin öfkesiyle olsun Özgür Özel'in gittiği yol yol değil, akıbeti, selefi Kılıçdaroğlu'ndan beter olacak.

Hipotermi geçirenler ölüm anında vücutlarının yandığını düşünerek çırılçıplak soyunurmuş!