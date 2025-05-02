Özgür Özel çorbayı üzerine döktü mü?

Malumunuz bir aydır CHP "Ekrem'i Kurtarmak" filmini çekiyor. Her gün güncellenmiş senaryo ile karşımıza çıkıyorlar çünkü kurtarmak istedikleri Ekrem'in her gün yeni bir vukuatı fâş oluyor. Eh yeni vukuata göre de senaryoda değişiklikler yapmak gerekiyor.

Yolsuzluktan tutuklanan ve hakkında yürütülen soruşturmada organize suç örgütü lideri olarak tanımlanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediye binasına gitmekten daha çok otellere gittiği ortaya çıktı. 'Özel' toplantılarını da buralarda yapmış.

İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz iki gün önce sosyal medya hesabından, İmamoğlu'nun belediye meclisine katılım sayısıyla otele gidiş sayısını kıyas eden bir paylaşım yaptı. Avukat Türkyılmaz paylaşımında şunları yazdı:

"Ekrem İmamoğlu:

Toplam 206 İBB Meclis oturumlarının sadece 23'üne katıldı.

Kameralar açıktı.

Otel oturumlarına 6 ayda 46 kez katıldı.

Kameralar bantlıydı."

Yolsuzluktan tutuklu İmamoğlu'nun otelde yapacağı toplantılar öncesi kendi özel korumaları (Polis değil!) otele gidip güvenlik kameralarını bantla kapatmalarına ve yanlarında büyük bavullar taşımalarına dair görüntülerin medyada yayılmasıyla CHP güdücülerinin işi iyice zorlaştı. "Ekrem'i Kurtarmak" filminin senaryosuna bu yeni vakayı nasıl ekleyecek diye merakla bekliyordum. Sağ olsun Özgür Özel beni fazla bekletmedi ve şu açıklamayı yaptı: "Korumalar, çorba içerken üstümüze dökülür de sosyal medyada rezil oluruz diye kameraları bantlıyor. Aldığı eğitimin gereği o."

Özgür Bey'den mezkûr sözleri duyunca, "Yok artık, bu kadarı CHP seçmeni için bile fazla" demekten kendimi alamadım. Tamam CHP kitlesi ne versen yiyor, "Önümüze aday olarak kola şişesi koysalar ona oy veririz" diyorlar ama CHP seçmeninin aklına bu kadar da hakaret edilmez, edilmemeli. Karşımızda seçmeniyle alay eden bir parti genel başkanı var.

Özel'in çorba açıklamasıyla "Ekrem'i Kurtarmak" filmine mecburiyetten bir çorba sahnesi eklenmiş oldu. CHP seçmeni sahnenin inandırıcı olup olmadığına bakmadan, "Arkadaş bunlar bizle dalga mı geçiyorlar" demeden "Çevirmişler bir film" deyip çiğdemlerini çitleyecekler; afiyet olsun!..

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyon Mücadele Merkezi anında müdahalelerle CHP ve birleşenlerinin yalanlarını boşa çıkarıyor. Haliyle de hedefte. En başta da İletişim Başkanı Fahrettin Altun.

Özgür Özel de dünkü konuşmasında Altun'u hedef aldı. Altun da sosyal medya hesabından Özel'e İletişim Başkanlığı'nın vazifelerini tek tek anlattı. Birkaçını aktarayım:

1- İletişim Başkanlığımız, doğru enformasyon akışını sağlar, dezenformasyonla mücadele eder ve hakikati savunur. Bu nedenle tüm kamu otoritelerine bilgi verir, vatandaşımıza gerçekleri ulaştırır.

2- İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda stratejik iletişim faaliyetleri yürütür, kampanyalar düzenler; devletimizin icraatlarını teker teker, tekrar tekrar anlatır. Bu nedenle sürekli içerik üretir, ulusal, uluslararası kamuoylarına ulaşır.

3- İletişim Başkanlığı, kamu diplomasisi faaliyetlerini de yürütür. Türkiye markasını dünyaya gurur tablolarıyla anlatır, gösterir, söyler, duyurur. Bu nedenle uluslararası tüm muhataplarına, millî menfaatlerimizi koruyan enformasyonlar sunar.

Özgür Özel bunları okurken çorbayı üzerine döktü mü acaba, ne dersiniz?..