Erkekleri dünyaya leylekler mi getirdi?

Aklın ve iz'anın kendilerinden hicret ettiği mâlûm güruh yine ortalığı velveleye verdi. Bunları kudurtan nedir diye bakayım dedim. Bir futbol müsabakasında futbolcular sahaya "Doğal olan normal doğumdur" yazılı bir pankartla çıkmışlar! Mevzu bu kadar...

Pankartın olduğu fotoğrafı büyütüp, kendi kendime "acaba benim göremediğim başka bir şey mi var" diye baktım ama "Doğal olan normal doğumdur" yazısından başka bir şey yok. "Allah Allah" dedim yine kendi kendime, oldukça doğal, oldukça normal temel bir insani husus ifade edilmiş, bundan kuduracak ne var ki?

Benimki de soru, yahu mâlûm güruh doğal değil ki, normal değil ki; tabiî ki doğal olana, normal olana düşman olacaklar!

Mâlûm güruhun medyası "Skandal pankart" diye manşet attılar! Neymiş, erkekler "Doğal olan normal doğumdur" diyemezmiş. Çünkü kadınlar doğuruyormuş, kadınların nasıl doğuracağını da erkekler söyleyemezmiş! Miş de miş...

Mezkûr pankartta "Nasıl doğum yapacağınızı biz erkeklere soracaksınız" diye yazsa tepkileri anlayacağım da uluslararası sağlık kuruluşlarının "Sezaryenle doğum oranınız çok fazla" diye ikâz ettiği Türkiye'de normal doğuma teşvik amacıyla açılmış bir pankarta niye kuduruyorsunuz?

Hem doğum mevzusunda erkeklerin niye bir şey söyleyemez?

Erkekleri leylekler mi getiriyor?

Erkekler doğum yoluyla dünyaya gelmiyor mu?

Kadınlar eşeysiz mi ürüyor?

Erkeklerin insanlığın üremesinde katkısı yok mu?

Doğacak çocuk üzerinde sadece annenin mi tasarruf hakkı var?

Biliyorum, bu sualler, aklın ve iz'anın kendilerinden hicret ettiği mâlûm güruh için çok ağır sualler! Onlar için çok derin mevzular!

O kadar akıldan bağımsızlıklarını ilan etmişler ki normal doğumun öneminin anlatıldığı bir konferansı bile protesto edebiliyorlar!

Üstelik sosyal medyada solcu hesaplar bu 'müthiş eylemi' öve öve duyurdular!

DEV-Sezeryan/Cephesi (DSC) normal doğuma karşı eylemlerin süreceğini bildirdi!

Kaynaklarım, istihbarat birimlerinin neşter lobisinin çok sayıda neşteri kaçak yollarla Türkiye'ye soktuğunu tespit ettiğini söyledi! Neşterler DSC'nin hücre evlerine dağıtılmış!

Malûm güruh Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlık yapmak adına insanlığa düşman oldular.

Solcular, hastanelerin para için doğum anında aileleri binbir yalanla ikna edip sezaryen doğum yaptırmasını savunacak hale geldiler. Vah ki vah...

Böyle bir ahmaklığı hicvedecek kelime bulmakta zorlanıyorum!

Allah düşmanın da hem mertini hem de akıllısını nasib etsin!