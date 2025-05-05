Zıplayan sizin gibi olsun

Meydanlarda zıplıyorlar. Birbirlerini bu saçmalığa katmak için de "Zıpla, zıpla, zıplamayan Tayyip'tir" diye bağırıyorlar.

Tabii ki onların bedeni onların kararı!

İnsan acımakla gülmek arasında kalıyor.

Muhtemelen evrimciler de bunları görünce, maymun üzerinden değil de kanguru üzerinden mi mevzuyu devam ettirsek diye kararsız kalmışlardır.

Bizleri kararsız bırakmaya hakları yok!

"Şimdiye kadar ihraç edebileceğiniz ne yaptınız" diye bu güruhla istihzâ etsek de artık bu pek mümkün olamayacak. Çünkü zıplamayı ihraç ettiler!

Yalnız fazla uzağa değil, hemen aşağımızdaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'ine.

Şimdi aranızdan "Yahu KKTC yabancı yer değil ki orası sayılmaz" diyerek ağzımızın tadını bozacaklar çıkacaktır. Lütfen, onlara bunu çok görmeyin. Hem bir yerden başlamak gerek değil mi, bugün KKTC olur yarın atlarlar gemilere zıplaya zıplaya, kıyıdan kıyıdan uzak diyarlara yelken açarlar.

KKTC'de başörtülü öğrencilerin derslere girmesini protesto etmek için toplanan bir kısım öğretmen başörtülü talebeleri zıplayarak protesto etmişler!

Evet yanlış okumadınız, bir grup öğretmen KKTC'de bir yandan zıplayıp bir yandan da "Zıpla, zıpla, zıplamayan Tayyip'tir" diye bağırıyorlar. O sırada kameraları bantlamayı unuttukları için görüntüleri var, inananmayan internetten bulsun seyrettsin. Ben seyrettim, ibret aldım, halime şükrettim. Ne yalan söyleyeyim, gülmekten gene çenem çıkacaktı. Mecazi anlamda yazmadım, bende bir rahatsızlık var, çok güldüğümde çenem çıkıyor. Az daha bunlar beni hastanelik edeceklerdi. Aranızda gülmekten çenesi çıkan veyahut gülerken küçük abdestini tutamayan varsa seyretmesin, sağlıkları için çok tehlikeli!

TEKNOFEST bu sene ilk defa KKTC'de yapıldı. Perşembe günü başlayan festival dün sona erdi. KKTC'deki mâlûm zıplayan güruh TEKNOFEST'i de protesto ettiler. Neymiş, TEKNOFEST gericiymiş!..

Başta insansız araçlar, robotlar olmak üzere 7'den 70'ine herkesin yüzlerce teknolojik gelişmeleri görmek için akın ettiği TEKNOFEST gerici, bu zıp zıplar ilerici; Eh hadiselere gerilerinden bakanlar için tabii ki TEKNOFEST gericidir!..

TEKNOFEST'i protesto etmek için düzenledikleri eyleme katılan olmayınca zıplaya zıplaya evlerine döndüler. TEKNOFEST'i ziyaret eden tekil ziyaretçi sayısı ise 100 bini geçti. Halkımız zıplayarak 'ileri'ye gitmek yerine insansız hava araçlarıyla 'geriye' gittiler; Mirim bu halk adam olmaz, şurada zıplamak varken!..