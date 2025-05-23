Ok da atarız füze de

7. Etnospor Kültür Festivali dün İstanbul Yeşilköy'deki havalimanında başladı. İlk gün ziyarete gidenlerdenim. Dikkatimi çeken husus, bu tür organizasyonların ilk günü genellikle sönük geçer, son iki gün yoğunluk olur ama daha ilk günden halkımızın Etnospor Kültür Festivali'ne muazzam bir alakası vardı; maya tutmuş!

Hızla azalan nüfusa karşı aileyi ayakta tutmaya çalışan AK Parti hükümeti bu seneyi "Aile Yılı" ilan etti. Etnospor Kültür Festivali'nin bu seneki teması da aile. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan festivalin açılış konuşmasında "Gelenek ailede başlar" dedi ve aileleri çocuklarıyla birlikte festivale gelmelerini istedi.

"Etnospor nedir, ata mı bineceğiz, ok mu atacağız" soruları ister samimi ister aşağılamak amacıyla sorulmuş olsa bile, doğruyu ifade etmeye aracılık eden sualler. Bilal Erdoğan Etnospor'u temellendiren düşünceyi şu sözlerle anlattı: "Köklerimizden gelen kadim değerleri, ortak hafızamızı ve gelecek nesillere bırakacağımız kültürel izleri yeniden canlandırıyoruz. Festivalimiz, kültür ve spor alanında dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olma iddiasını sürdürmektedir. Her yönüyle gelişen ve büyüyen bu festival, insanlığın ortak mesajı ve yeniden hatırlayışın güçlü bir çağrısı olmuştur. Bu yıl kültür festivalimizi 'Gelenek ailede başlar' mesajıyla çok özel tema eşliğinde gerçekleştiriyoruz. 2025'in Aile Yılı olarak ilan edilmesiyle geleneksel sporlarımızı ve oyunlarımızı aile bağlarını güçlendiren kültürel miras olarak öne çıkarıyor ve toplumumuzun ortak değerlerini yaşatmayı hedefliyoruz. Çocukların bombalar altında ezildiği değil neşeyle oyunlar oynadığı bir dünya istiyoruz. Bu festival, aynı zamanda bir duruşun ve çağrının ifadesidir. İnsanlık vicdanını bu alanda bir araya getiriyoruz. Ortak değerleri burada yeniden inşa ediyoruz."

Yani mevzu ata binmek ve ok atmak değil!

"Uzay çağında hâlâ ok mu atıyorsunuz" diyerek Etnospor'la alay edenlere 'kötü' bir haberim var: Dünyaya insansız hava araçlarını ihraç ederek içinde bulunduğumuz yüzyılın savaş stratejilerini değiştirten Selçuk Bayraktar da Etnospor'daydı! Bayraktar şu sözlerle olması gerekeni gayet açık anlatıyor: "Dost ve kardeş ülkelerle birlikte düzenlediğimiz bir etkinlik. Kültürün en önemli parçası sporu yaşatan bu festivali çok değerli buluyorum. Biliyorsunuz, milli teknoloji hamlemizin mottosu da 'Köklerden göklere'. Bu serüvenimizi kimseye özenerek değil medeniyetimizin güçlü köklerine dayanarak yürütmek istiyoruz. Bu kadar küreselleşen bir dünyada kimliğimizi yaşatabilmek ve kültürümüzü ortaya çıkarabilmek için çok büyük bir fırsat. Tüm dünyada bir varlık ortaya koymak istiyorsak ilk önce kendi özümüzü iyi bilmemiz ve ortaya koymamız gerekiyor."

Alanda gezerken bu tür faaliyetlerin insanın içindeki aidiyet duygusunu harladığını da hissettim. İşte bu aidiyet duygusu hissedildiğinde ata binmenin de ok atmanın da bir mânâsı oluyor.

Maalesef 7. Etnospor Kültür Festivali 4 gün sürecek. "Daha yeni başladı sonra ziyaret ederiz" denilecek vakit yok. Kaldı 3 gün. Hayırlı işlerde acele etmekte fayda vardır.