İlk önce halklar şimdi de devletler Türkiye'de

Terör örgütü PKK fesih kararını açıkladı ve silahlı eylemlerine son verdiğini duyurdu. Böylelikle yeni bir süreç başlamış oldu.

Kurucusunun ifadesiyle PKK miadını doldurmuş bir örgüt. Evet miadını doldurmuş ama kullanışlı bir örgüt vasfını hâlâ koruyan bir yapı. Birçok ülkenin istihbarat teşkilâtının yön verebildiği, eylem yaptırabildiği bir örgüt.

PKK'nın silah bırakmasına yönelik çalışmalar sürerken kamuoyunda PKK istese de silah bıraktırmazlar düşüncesi hakim idi. ABD, İsrail, Avrupa ülkeleri ve İran'ın eli örgütün içerisindeydi. Her ülke gücü nispetinde örgütün içinde tesirli olabiliyor. Onlar için örgüt kullanışlı bir aparat. Örgütü de bu sebepten büyüttüler ve her türlü imkânı sağladılar.

Lâkin artık deniz bitti. İnsanlık ruhî bir sıkışmışlığın içerisinde. Bu hal kaçınılmaz olarak dünyevî işlere de yansıyor. Dünyaya nizâmat verenlerin artık bir şey yapacak mecali kalmadı. Tesirleri azaldı. Tahtıveran olan dünyada dün tepede olanlar bugün hızla aşağıya iniyorlar.

Tabiî ki inenin olduğu yerde çıkanın da olması gerekiyor. İşte o çıkan Türkiye. Sevk-i ilahi sırrı içinde Türkiye mecrasına doğru akıyor. Birkaç gündür dünyanın kalbi Türkiye'de atıyor ve bir gazeteci olarak gün içerisindeki art arda meydana gelen hadiseleri kaçırmamak için büyük bir çaba sarf ediyorum, takipte zorlanıyorum. Adeta dünya Türkiye'de toplandı.

Türkiye'de ilk önce mazlum ve mağdurlar toplandı. Yıllarca onları misafir ettik. Şimdi de devletler nezdinde Türkiye'de bir araya geliniyor. Yeni mazlum ve mağdurlar olmasın diye çaba gösteriliyor. Türkiye her anlamda sığınılacak güvenli bir liman. Halklar da devletler de Türkiye'yi tercih ediyorlar.

PKK'nın fesih kararı almasına veya silah bırakmasına ses çıkarılmamasını bu zaviyeden değerlendirmek gerekiyor. Geçmişte olduğu gibi PKK'nın fesih kararı almasını sadece dış faktörler değil iç faktörler de engellemeye çalışırlardı. PKK'nın teröre son verdiğini açıklamasıyla onların elindeki büyük silah alınmış oldu.

Bazı mevzuları konuşmak için henüz çok erken. Terör örgütünün mezkûr kararı sonrası CHP medyası üzüntüsünü saklama ihtiyacı duymadılar. 28 Şubat darbe döneminde olduğu gibi bugün de PKK'yı kullanmayı düşünüyorlardı. Silivri'de birilerine ateşler basıyordur!

CHP medyası halkta "PKK silah bırakmaz" algısını yerleştirmeye çalışıyor. Anlamadıkları husus şu, Türkiye o borularını örttürdükleri o Türkiye değil! Diyelim PKK silah bırakmadı veya içinden yeni bir örgüt çıktı. Türkiye için kayıp bir durum yok. Türkiye, masadan kalkanın kafasını ezecek kuvvettedir.

İlk önce halkların ardından da devletlerin bir araya geldiği Türkiye engelleri aşa aşa menziline varmak üzere!