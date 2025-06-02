İmamoğlu'nu yere kim indirecek?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel mûtad olarak gerçekleştirdiği, yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu ziyareti sonrası yaptığı şu açıklama özellikle bizim cenahta çok garipsendi. Özel, "7 metrelik hücrede ama göğün yedi kat üstünde büyük bir moralle duruyor" dedi.

Geçen seneki yerel seçim döneminde CHP'liler İmamoğlu için "2. Atatürk" diyordu. Mâlûmunuz, bu topraklarda İslâm dini yerine "Kemalizim" dinini ikame etmek isteyenler M. Kamal'e ilahlık vasfını rahatlıkla vermişlerdi: "...Türk milletinin dehasını temsil eden Büyük Atatürk'ten bahsetmek teşebbüsüne girişiyoruz. Fakat hemen söyleyelim ki, onun künh ve mahiyetine tamamıyla nüfûz etmek, onu tamamıyla anlayabilmek hiçbir faniye nasib olmayacak bir şeydir. Çünkü o yiyip içen, düşünen, duyan, alelâde beşerî hayatın üstünde başka bir varlığa mâliktir: Türk milletinin mâşerî vicdan ve dehasını şahsiyetinde toplamıştır. Türk milletinin vicdanı ise önünde en derin ve hûşû ve ihtiramla takdis edilecek bir ekmeliyet remzidir, uluhiyettir."

Bu ifadeler, M. Safvet Engin "Kemalizm İnkılâbının Prensipleri" adlı 3 ciltlik kitabından, 1938'de neşredilmiş.

Eh, "1. Atatürk"te 'uluhiyet' var da "2. Atatürk"te 'uluhiyet' neden olmasın? Bizimkiler de Özel'e, "Sen nasıl böyle konuşursun diye tepki gösteriyorlar". Yahu bir bakın bakalım CHP'den Özel'e, "Sen nasıl böyle konuşuyorsun" diyen çıktı mı? Onların inançlarına göre gayet normal bir tabir!

Zaten İmamoğlu da cezaevinden yaptığı açıklamada, "Bana bakan Atatürk'ü görür" dememiş miydi? CHP'den İmamoğlu'na itiraz eden oldu mu; "Senin haddine mi Atatürk'le kendini karşılaştırmak? Şu yolsuzluk suçlamalarından aklan da ondan sonra Atatürk müsün değil misin konuşuruz" diyeni gördünüz mü?

İYİ Parti'nin kurucu başkanı Meral Akşener de ablasının İmamoğlu'nun için, "Ekrem kardeşimin yüzünde rabbi yessir gördüm" dediğini açıklamıştı. Akşener de İmamoğlu'nu "2. Fatih" ilan etmişti. Gerçi sonraki günlerde halka hitap ederken, "Seçilmesine vesile olduklarımızın kocaman bir hırsız olduklarını anladığımızda, çektiğimiz acıları anlatmam mümkün değil" demişti ama isim vermemişti!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluklarla alâkalı Ekrem İmamoğlu suç örgütüne yönelik devam eden soruşturma sürecinde Akşener'in mezkûr sözü hep hatırlanıyor. Ne diyeyim, Akşener'in ablası pek de feraset ehli değilmiş!

Özgür Özel'in İmamoğlu 7 kat semaya çıkarması inançlarına uygun. Sırada İmamoğlu için mevlid yazdırmak var. Yanlış anlamayın, İmamoğlu'nun mevlidini okutacaklar demiyorum İmamoğlu için mevlid yazdıracaklar diyorum. İmamoğlu'nun mevlidini okutup okutmayacaklarını seçim zamanı görürüz.

Muhakkak biliyorsunuzdur ama ben hatırlatayım, "1. Atatürk" için mevlid yazılmıştı:

"Hak Teala çün yarattı Türk'ü ilk

Dedi, 'Üç kıta da olsun ona mülk.'

Mustafa nurunu alnına koydu,

'Bil! Kemal'in nurudur, ol nur!' dedi."

Geçti böyle nice ay, nice sene,

Vakt erişti bin sekiz yüz seksene

Ger dilesiz, bulasız oddan necat,

Mustafa-yı ba-Kemal'e essalat!"

Ol Zübeyde, Mustafâ'nın ânesi

Ol sedeften doğdu ol dürdânesi!

Gün gelip oldu Rızâ'dan hâmile"

diye devam eden 'mevlidi' Behçet Kemal Çağlar yazmıştı. Hatta 'Atatürk ekber! / Atatürk ekber! /Ancak O var Atatürk! / Evliya odur, / peygamber odur," diye 'ezan' bile yazmıştı.

"1. Atatürk" için bunları yazılmışken "2. Atatürk" Ekrem İmamoğlu için Özgür Özel'in "Göğün 7 kat üzerinde" demesi çok mu, lütfen hem Özel hem de İmamoğlu'na haksızlık yapmayın!

Yok mu İmamoğlu için ezan ve mevlid yazacak? Zülfü Livaneli ağabeyiniz de bestesini yapar hatta seslendirir!

Gelelim yazımın başlığındaki sorunun cevabına: İmamoğlu ve tayfası gökte uçmaya devam etsinler, onları yere indirecek Türk mahkemeleridir. Her gün yeni yeni itirafçılar çıkıyor ve İmamoğlu suç örgütünün yolsuzluklarını anlatıyor. Hele bir soruşturma tamamlanıp yargılama başlasın, İmamoğlu ve tayfasının gazı çabuk kaçacaktır!