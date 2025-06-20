Asrın felaketinden asrın inşa seferberliğine

2023 senesinde art arda yaşadığımız depremlerle büyük bir yıkım yaşadık. Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler Mısır'da bile hissedilmişti.

Deprem sonrası devlet millet elbirliğiyle ve dost ülkelerin destekleriyle yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldırmayı başardık.

Dün Kahramanmaraş'ta depremzedelere evleri teslim töreni vardı. Dost ve kardeş Azerbaycan'ın yaptırdığı 49 bin 56 bağımsız bölümün hak sahipleri kurayla belirlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de iştirak etti.

Azerbaycan Mahallesi'nde 36 bin 926 konut, 4 bin 689 iş yeri, 7 bin 441 köy evi olmak üzere toplam 49 bin 56 bağımsız bölüm daha teslim edildi.

Yeni konutların teslimatıyla birlikte deprem bölgesi genelinde teslim sayıları 206 bin 97'si'i konut, 4 bin 838'i iş yeri ve 39 bin 701'i köy evi olmak üzere toplam 250 bin 636'ya yükseldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yıl sonu hedefi ise 358 bin 859'u konut, 31 bin 307'si iş yeri, 62 bin 817'si köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesi.

Muazzam rakamlar. Adeta bir ülke yeniden kuruluyor.

Dünkü törende konuşan Başkan Erdoğan, deprem bölgesini ayağa kaldırma hamlesini Milli Mücadele sürecine benzetti: "Dünyada ve bölgemizdeki şartlar ne olursa olsun önceliğimiz bellidir. Biz hükümet olarak en kısa sürede asrın felaketinin şehirlerimizde açtığı yaraları sarmanın derdindeyiz. Teslim ettiğimiz konut sayısı 250 bine yükseldi. Seçim meydanlarında verdiğimiz sözleri inşallah burada da tutacağız. Deprem bölgesini devasa bir şantiye alanına çevirdik. İnanın, hiçbir ülke böyle büyük bir afetin altından bu denli hızlı kalkamaz. Yıl sonunda tüm şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmayı, geride yarım kalan tek bir hikaye bırakmamayı hedefliyoruz. Muhalefet anlamasa da yaşadığımız süreç Milli Mücadele süreciyle eşdeğer bir süreçtir ve biz Allah'ın izniyle bu mücadeleyi alnımızın akıyla veriyoruz. Muhalefet tamamen kendi iç kavgasıyla meşgulken, biz altyapısı, üstyapısıyla tamamladığımız konutları hak sahipleriyle buluşturuyoruz. Onlar "Yapamazsınız" diyecek, bir şehirlerimizi daha güçlü biçimde ayağa kaldıracağız. Onlar didişir ve kavga ederken, boş beleş işlerle günlerini geçirirken biz tüm Türkiye'ye aşk ile hizmet edeceğiz."

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de konuşmasında, Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde deprem yaralarının sarıldığını söyledi ve ekledi: "Azerbaycan'da sizin 10 milyon kardeşiniz var. Azerbaycanlılar da biliyor ki 80 milyondan fazla Türk kardeşimiz var. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan birliği ve kardeşliği!"

Bu noktada Murat Kurum'un idaresindeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hakkın teslim etmek gerekiyor. Bakan Kurum 2 yılı aşkın süredir bölgede ve çalışmaları tek tek takip ediyor. İşin başında olunca da ortaya böyle muazzam işler çıkıyor.