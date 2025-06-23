ABD ve Avrupa'nın sırtına binen İsrail yükü

İran, terör devleti İsrail'in saldırılarına karşı misillemeleri artırması üzerine ABD İsrail'in yardımına koştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a 2 hafta süre verdiğini açıklamasının üzerinden henüz 24 saat geçmişti ki ABD savaş uçakları İran'daki 3 nükleer tesisi bombaladı.

Trump yönetimi her ne kadar "Biz İran'la savaş halinde değiliz", "İran'ın nükleer silah yapmasını engellemek için operasyon" yaptık deseler de ABD artık İran'la savaşta! ABD'ye dair her şey açık hedefte ve İran'ın direkt ABD'ye mukabelede bulunma hakkı bâkî.

ABD'nin İran'a ait nükleer tesisleri bombalaması ABD/İsrail cephesinin beklediği tesiri oluşturmadı. İran hemen misilleme yaptı ve Hayber adlı füzesini ilk defa kullandı. Hayber füzesi terör devleti İsrail'in başkenti Tel Aviv'de ağır yıkımlar meydana getirdi.

İran'ın art arda füze yollamasıyla şaşkına dönen Trump İran'ı tekrar bombalamakla tehdit etti. Ülkesini savaşlardan uzak tutma sözüyle başa gelen Trump, dünya savaşıyla neticelenecek adımlar atıyor veya attırıyorlar.

Trump'ın İran'a saldırmasını Yahudi lobisine teslim oldu diye yorumlayanlar olduğu gibi Trump'a şantaj yapıldığı da söyleniyor. Üstelik bu iddialar ABD ve Avrupa medyasında yer alıyor.

Terör devleti İsrail, ABD ve Avrupa'nın üzerinde artık atılması gereken bir yük haline geldi. İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım Batı'nın övündüğü tüm değerleri altüst etti, inandırıcılıkları kalmadı. İlk başlarda engellemeye çalıştıkları İsrail aleyhtarı protesto eylemleri artarak devam ediyor. İsrail'i savunurken kendi tabanlarından oluyorlar. Bu hengamede İsrail İran'a saldırarak ABD ve Avrupa'nın üzerine yeni yükler yükledi. İşleri zor.

İşleri zor çünkü, Afganistan'da Taliban'ın "ABD yenilmez" putunu yıkması, hâkezâ Hamas'ın da "İsrail yenilmez" putunu yıkmasıyla psikolojik üstünlük Müslümanlara geçti. Bu noktada Müslümanlar için geri adım olmaz ileri adımlar olur.

Taliban ve Hamas'ın can pahası kan pahası sağladığı zeminde rahat hareket edebilen İran mezhepçi politikalarını bir kenara bırakmalı.

Mezhepçi hırs İran'a pahalıya patladı; başta Türkiye olmak üzere mezhep ihraç etmek istediği hedefindeki ülkelerden adam devşirirken kendi içine bakmayı ihmal ettiğini ve terör devleti İsrail, İran tarlasını kendisi için mümbit hale getirdiğini hep beraber gördük.

İran mezhepçi hırsla, Irak ve Afganistan'a saldıran ABD liderliğindeki Haçlı ordusuna erketelik yapmasıydı, Suriye'yi kan gölüne döndürmesiydi ve Müslümanlarla ittifak yapabilseydi bugün bambaşka bir dünya olurdu.

Evet "keşke"lerle hayat sürmez ama ders çıkarmak ve aynı hataları yapmamak için de geçmişi konuşmamız gerekiyor. Hayat bizleri döndürüp döndürüp aynı noktaya getiriyor!