CHP Başsavcı Akın Gürlek'i “görevini yapma” diye tehdit ediyor

Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de Özgür Özel döneminde de CHP'nin tehdit dili değişmiyor. CHP'nin sâbık başkanı Kılıçdaroğlu, 2023 senesindeki Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi memurları ve bürokratları tehdit edip, başa geldiğinde hesap soracağını söylüyordu.

Kılıçdaroğlu ve şürekâsı seçimi kazanacaklarına öylesine inanıyorlardı ki hakiminden polisine devlette görev yapan herkesi tehdit ediyorlardı. Devleti iş yapamaz hale getirmeye çalıştılar ama çokgenli masadaki hesap Anadolu'da tutmadı. Devleti iş yapamaz hale getirmeye çalışırken kendileri iş yapamaz hale geldiler.

Bugünlerde Özgür Özel'i dinledikçe 2 yıl öncesine dönüyorum. Özgür Özel tehdit diliyle bizlere, Kılıçdaroğlu'nun çiftçiyi bile tehdit ettiği o günleri hatırlatıyor. Tehdit diliyle bir kazanç elde edemediklerini görmekten öte yaşadılar ama belli ki ders çıkaramamışlar.

Özgür Özel/Ekrem İmamoğlu ekürisinin hedefindeki isim, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek.

Başsavcı Akın Gürlek ne yapmış da bunların hedefinde?

Kendisine gelen yolsuzluk iddialarını sümen altı etmeyip araştırmış ve şüpheli gördüklerini gözaltına aldırmış. Sorgulattığı bazı isimleri de tutuklanmaları için mahkemeye sevk etmiş.

Mahkeme de aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu çok sayıda kişiyi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde suç işlemek için örgüt kurdukları gerekçesiyle tutukladı.

Tutuklamalarla birlikte etkin pişmanlık kanunundan yararlanmak için Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasından tutuklu 40'a yakın isim itirafçı oldu. Onların verdikleri bilgilerle yeni soruşturmalar açıldı.

Yani Akın Gürlek bir savcı olarak işini yapmış!

Özgür Özel/Ekrem İmamoğlu ekürisi istiyorlar ki Akın Gürlek şüphelilerin itiraflarını ve her gün yenileri çıkan delilleri görmezden gelsin; Başsavcı Gürlek'e açıkça görevini yapma diyorlar.

Akın Gürlek bir savcı olarak yapması gerekeni yapmaya devam edince bu sefer tehdit etmeye başladılar. Hatırlarsınız, şimdilerde yolsuzluktan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ekrem İmamoğlu Başsavcı Gürlek'i ailesi üzerinden tehdit etmişti. Ne demişti yolsuzluktan tutuklu İmamoğlu, "Başsavcı, senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı söküp atacağız. Söküp atacağız ki evlatlarının kapısına birileri dayanmasın, sabahın köründe kimse evinden almasın."

Biraz çete/mafya jargonunu bilenler İmamoğlu'nun mezkûr sözünün ne mânâya geldiğini bilir!

CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel de Başsavcı Gürlek'i şu sözlerle tehdit etmişti: "Akın, sert kayaya çarptın oğlum! Gelirim, darmadağın ederim, aklını başına topla. Efendi gibi geliyoruz, eylemimizi yapıyoruz, dağılıyoruz ama tepemin tasını attırma, dağılmamak üzere toplanırız."

Üslup tam bir mafya babası üslubu. Özgür Özel/Ekrem İmamoğlu ekürisi önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimini çantada keklik görüyorlar. Tıpkı bir önceki seçim gibi! İşte bundan dolayı da işini yapanları tehdit etme arsızlığını yapabiliyorlar.

Başsavcı Gürlek oturduğu koltuğun hakkını veriyor. Tehditlere aldırış etmeden görevini ifâ ediyor. Yarının hesabında değil.

Özgür Özel/Ekrem İmamoğlu ekürisi diğer savcılara Akın Gürlek gibi olmayın diye tehdit ederken bizler Akın Gürlek gibi cesur savcıların artması için dua ediyoruz.