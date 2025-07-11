Millî Savunma Bakanlığı Filistin hassasiyetini diri tutuyor

Evvelen, şehit olan bir askerimizin naaşını ararken girdikleri bir mağarada metan gazından zehirlenip şehit olan 12 askerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Millî Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme metinlerinde Filistin'le alakalı mutlaka bir açıklama olması dikkatimi çekiyor. Bakanlığın Filistin hassasiyetini sürekli gündemde tutması benim için ayrı bir umut vesilesi.

Dünkü haftalık basın bilgilendirme toplantısında Millî Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık adına Filistin'le alakalı şu açıklamayı yaptı:

"İsrail, işgal ettiği topraklardan çekilmeli

İsrail'in, Filistin halkına yönelik saldırıları ve Batı Şeria'ya yönelik ilhak girişimleri ateşkese yönelik çabaların arttığı bu süreçte de devam etmektedir.

İsrail yönetiminin, Filistin topraklarına yönelik müdahalelerinin ve Filistin halkının yerlerinden edilmelerine yönelik uygulamalarının son bularak işgal ettiği tüm Filistin topraklarından çekilmesi ve bölgedeki kırılganlığı artıracak söylem ve davranışlardan uzak durması gerekmektedir.

Krizin en başından bugüne kadar, yalnızca bölgenin değil tüm dünyanın güvenlik ve huzuru için acil ve kalıcı ateşkes sağlanarak, çatışmaların bir an evvel sona erdirilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz."

Geriye doğru basın açıklamalarına baktığımda Filistin'e dair gördüğüm açıklamalardan birkaçını paylaşacağım:

3 Temmuz 2025:

"Gazze'de toplu katliamlar son bulmalı

İsrail yönetiminin 7 Ekim 2023'ten bu yana tüm dünyanın gözü önünde uluslararası hukuku ve insani değerleri yok sayan saldırı ve toplu katliamlarının son bulması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.

İsrail'in, insani yardım bekleyen sivillere yönelik son dönemde yoğunlaşan saldırıları insanlıkla ve hukuki değerlerle bağdaşmamaktadır.

Gazze'de yaşanan trajedinin bir an evvel son bulması için insani yardımlara izin verilmesi ve kalıcı ateşkes sağlanması önceliğimiz olmaya devam etmektedir."

26 Haziran 2025:

"Gazze'de de bir an önce kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılması sürdürülebilir bir barış süreci başlatılması için elzemdir.

Bölgede istikrar ancak kalıcı ateşkes ve bağımsız, egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasıyla mümkündür."

19 Haziran 2025:

"İsrail saldırılarına derhal son vermelidir

İran'ın nükleer programı ile ilgili görüşmelere yoğunlaştığı dönemde İsrail, komşumuz İran'a karşı uluslararası hukuka aykırı bir saldırı başlatarak bölgesel istikrarı ve huzuru bir kez daha riske atmıştır. İsrail'in sınır komşumuz olan İran'a yönelik başlattığı hukuksuz saldırıları kınıyoruz.

İsrail'in Gazze, Lübnan ve son olarak İran'a yönelik uluslararası hukuku hiçe sayan saldırıları, çatışmaları yayma niyetini açıkça göstermektedir. Sınır tanımayan bu saldırgan tutum, bölgeyi kaosa sürüklemektedir.

İsrail, yakın coğrafyamızda ciddi bir istikrarsızlığa yol açan saldırılarına derhâl son vermelidir."

Bu açıklamalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türk devletinin terör devleti İsrail'e karşı refleksini diri tuttuğunu gösteriyor. Benim gibi 40 ve üzeri yaşlarda olanlar için ise bambaşka şeyler ifade ediyor. Geçmişte, "Yurtta sulh cihanda sulh" denilerek geçiştirilir ve bir daha da kimse ağzına almazdı. Hatta terör devleti İsrail'den yana tavır bile alınırdı.

Bizlerin gözünden kaçan bu tür resmi açıklamalar muhataplarının gözünden kaçmıyor ki ülke içinde operasyon çekmeye çalışıyorlar. Bizler uyuyoruz ama düşman uyumuyor!..