Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, terör devleti İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişini keserek uluslararası hukuku açık şekilde ihlal ettiğini söylemiş!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Filistin'i tanıyacaklarını açıklarken, İngiltere'de de 221 milletvekili, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Dışişleri Bakanı David Lammy'e gönderdikleri açık mektupta Filistin devletinin tanınmasını istediler.

Neler olur yahu?

Avrupa insanlığa mı geldi?

Sokaklarında İsrail'i protesto etmeyi bile 'teröre destek' sayan Avrupalı liderlerden art arda Filistinliler lehine görünen mezkûr açıklamaları yapmalarının sebebi nedir?

Bunlar değil miydi, terör lideri Netanyahu'nun ayağına koşa koşa gidip sırtını sıvazlayanlar, 'terörle mücadele' adı altında Gazze'deki katliamları meşrulaştıranlar?

Terör devleti İsrail hâmilerine söyleyecek yalan bırakmadı.

"Evrensel değerler" palavraları Gazze'de, bir daha dirilmemek üzere gömüldü; kendileri gömdü!

2 yıldır akamete uğramadan artarak devam eden İsrail'i protesto mitinglerini düzenleyen kendi halklarını bile kandıramıyorlar.

Hani insan hakları, hani yaşama hakkı, hani beslenme hakkı... Mevzu İsrail olunca tüm haklar İsrail'e.

Gazze'de her gün açlıktan birkaç çocuk ölüyor. Kurdukları paravan vakıfla yardım dağıtacaklarını ilan edip, yardım almaya gelen Gazellilerin üzerine ateş açıp öldürüyorlar.

Bir Gazzeli kahpeliği şu sözlerle anlatıyor: "Gazzeli çocuklar neden böyle oldu. İlaç yok, yemek yok, su yok. Yardım dağıtım noktalarına gidenler de canlı dönemiyor. Babası yardım dağıtım noktalarına giderken kefenini çantasına koyup da gidiyor."

Terör devleti İsrail'in hâmileri 2 yıldır dünyayı oyaladılar ama deniz bitti; zevahiri kurtarmaları gerekiyor.

2 yılın ardından terör devleti İsrail'in uluslararası hukuku açık şekilde ihlal ettiği akıllarına geldi; ört ki ölem!

Bu tür söylemlerle insanlığı oyalayıp hem kendilerine hem de İsrail'e nefes aldırmaya çalışıyorlar. Bu saatten sonra İsrail'in sırtlarında taşınamayacak bir yük olduğunu fark ettiler ama canavarı kendi elleriyle büyüttüklerinden tamamen de atamazlar; İsrail'in mutlak kaderine onlar da mahkum!