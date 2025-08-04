Dünya İsrail'i tanıdı!

Batı dünyasından art arda Filistin'i tanıyacaklarına dair açıklamalar gelmeye devam ediyor. Henüz net bir karar alan yok ama Birleşmiş Milletler'in eylül ayındaki genel kurulunda Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını söylüyorlar.

Terör devleti İsrail ve ABD Başkanı Donald Trump, "Filistin'i devlet olarak tanıyacağız" açıklamalarına tepkililer. Trump hâdiseyi karikatürize etmeye çalışırken, terör devleti İsrail tehditler savuruyor.

Terör devleti İsrail'i bölgemizde habis bir ur gibi yerleştirenlerin bugün Filistin'i devlet olarak tanımak için sıraya girmelerinin ardındanki sâiki, "Avrupa insanlığa mı geldi?" (https://www.star.com.tr/yazar/avrupa-insanliga-mi-geldi-yazi-1956338/) başlıklı yazımda izah etmeye çalışmıştım.

Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını açıklayan ülkelerin hâlâ kuyruklarını dik tutmaya çalışıp, Filistinlilere devlet olarak tanınmayı lütufmuş gibi sunmaları onlar için acıklı bir hâl.

Ayaklarının altından zemin kaydı. Kendilerini dünyaya pazarladıkları bütün 'değerler' yerle yeksan oldu. Bu rezil halleriyle bir de HAMAS'tan silahlı mücadeleden vazgeçmesini istiyorlar: "Sizi tanıyacağız ama işgalciye karşı koymayın!"

Hamas'ın izzetli evlatlarının azîm mücadelesi olmasaydı bugün "Filistin'i devlet olarak tanıyacağız" diyebilirler miydi?

Filistin'i devlet olarak tanımak, Filistinliler'i terör devleti İsrail karşısında savunmasız bırakmak olmamalı.

Yaklaşık 2 yıldır terör devleti İsrail'in Hamas'ı yok etmesini beklediler. İsrail'in Gazze'deki katliamlarını 'terörle mücadele' diyerek desteklediler. Lâkin dünya çapında mâşerî vicdanın meydana getirdiği tsunami karşısında geri adım atmak zorunda kaldılar. Onlar Filistin'i devlet olarak tanıyana kadar dünya İsrail terörünü tanımış oldu!

Hani Almanya Başbakanı Friedrich Merz diyordu ya "İsrail hepimiz adına kirli işleri yapıyor!" Yeni farkına vardılar, terör devleti İsrail'in onlar adına yaptığı pis işlerin aslında onları boğduğunu. Pislik boğazlarını geçti, tadını beğenmediler!..