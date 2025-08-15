Sövmekten başka ellerinde bir şey kalmadı

AK Parti'nin kuruluşunun 24. yıl dönümü dolayısıyla dün AK Parti Kongre Merkezi'nde yapılan programda, partilerinden istifa edip AK Parti'ye katılan isimler dikkat çekti. En başta da Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu.

Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti. Çerçioğlu'nun istifasına dair yaptığı açıklamadaki şu ifadeler CHP'de yaşanan ahlâkî zafiyeti de izhar ediyor: "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve üç belediye başkanımız; Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık.

Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır.

Özellikle bilinmesini isterim ki, bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak, yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen, şahsım ve ailem hedef alındık.

Sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum."

CHP güdücüleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan nasıl taleplerde bulunmuşlar ki Sayın Çerçioğlu ve diğer belediye başkanı arkadaşları yaka silkerek CHP'den kaçarcasına ayrıldılar; "dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır." diyor Özlem Çerçioğlu.

AK Parti'nin 24. yıl dönümü programında konuşan Çerçioğlu, CHP'de yaşadığı sorunları şu an için konuşmayı siyasi ahlâk açısından hiç uygun bulmadığını da söyledi. Lâkin, gerekirse önümüzdeki günlerde açıklayabileceğini de vurguladı.

Evet, CHP'de işler iyi gitmiyor. İdareleri altındaki belediyelerle alakalı hemen hemen her gün yolsuzluk, rüşvet vb. şenâetlerle alâkalı haberler alıyoruz. Parti içindeki iktidar savaşı da sürüyor. CHP'nin tüm teşkilatlarında ve yurtdışı temsilciliklerinde tek dinlenen şarkı, Alpay'ın "Eylül'de Gel" şarkısı!

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu beraberinde 3 ilçe (Söke, Sultanhisar, Yenipazar) belediye başkanıyla AK Parti'ye geçmesi CHP'de çok derin yara açtı. Rakipleri AK Parti hakkında "bitti tükendi" diye propaganda yaparak tabanlarını oyalayıp duruyorlarken mezkûr katılımları tabanlarına izah etmeleri çok zor.

Şu an için tek yapabildikleri hakaret etmek ve iftira atmak. Olanları tabanlarına izah edemedikleri için daha da hırçınlaşıyorlar. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in canlı yayınlarda sarf ettiği sözleri burada yazmaktan ar ederim.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı programda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sövgü dolu konuşmalarının yayınlandığı canlı yayınlara RTÜK tarafından +18 kriteri getirilmesi gerektiğini söyledi. Haksız mı?

Sövmek ve iftira atmaktan başka ellerinde bir şey kalmadı.

AK Parti'nin kuruluş yıldönümünde CHP'nin küfürbaz Başkanı yapacağı açıklamayla AK Parti'yi bitireceklerini alay-ı vâlâyla duyurdular. Netice: Koca bir hiç!

Ekrem İmamoğlu suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan bir şüpheli daha sonra itirafçı oluyor. İşte bu itirafçı Özgür Özel'e bir mektup yazmış. Mektubu canlı yayında okuyan Özel, itirafçının, AK Parti'ye yakın bir avukatın kendisini para karşılığında bu davadan kurtaracağını söylediği iddiasını kamuoyuyla paylaştı. Bu iddia birkaç hafta önce de gündeme gelmişti, yeni bir şey değildi ve doğrudan AK Parti'yi de ilgilendiren bir hadise de değil. Nitekim İstanbul Başsavcılığı iddiayla alâkalı soruşturma başlattı.

Üst üste hayal kırıklığına uğrayan CHP'liler Genel Başkanları Özel'e oldukça kızgınlar. "Bir itirafçının peşine nasıl takılırsın ve bizi de onun peşine nasıl takmaya çalışırsın" diye tepki gösteriyorlar.

Üzüntüden uzak bir duyguyla CHP'deki gelişmeleri takip ediyorum!