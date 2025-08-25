Tokluk İsrail'e müdahaleyi engelliyor!

"Birleşmiş Milletler Filistin Ajansı, Gazze'deki kıtlık durumunun felaket seviyesine ulaştığını duyurdu. Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, bölgedeki BM İnsani İşlerden Sorumlu Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) bilgileri aktardı. Haq, Gazze'ye ihtiyaç duyulan malzemelerin girmesi için acilen geçişlerin açılması gerektiğini vurguladı. Gazze'de 60 binden fazla çocuğun gıda kıtlığıyla mücadele ettiğini söyleyen Haq, yardım için kurulan mutfakların da yakıt ve diğer malzemelerinin hızla tükendiğini ifade etti. Yerinden edilmiş kişilere ev sahipliği yapan barınakların da çok ciddi şekilde su kısıtlamasıyla karşı karşıya kaldığını kaydeden Haq, temizlik malzemelerinin de bulunmadığını, bu durumun kamu sağlığını tehdit ettiğini bildirdi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bölgenin en büyük su arıtma tesislerinden Gabayin Deniz Suyu Arıtma Tesisini, üçüncü kez bombalamasıyla binlerce kişi susuz kaldı. 330 bin metre su şebekesi ile 655 bin metre kanalizasyon hattı saldırılarda kullanılamaz hale geldi. Gazze'deki su kaynaklarının yüzde 35'i işlevsiz hale geldi, 719 kuyu kullanılamaz durumda."

Birleşmiş Milletler Filistin Ajansı'nın mezkûr açıklaması ilk değil. Sürekli benzer açıklamaları yapıyor.

Açıklama yapıyor da ne oluyor?

Koca bir hiç!

Bu satırları yazdığım dakikalarda, terör devleti İsrail'in bombalarıyla harabeye dönmüş Gazze'de insanlar açlıktan ölüyor; ölmeyenler de ölmenin eşiğinde sırasını bekliyor.

Ve ben bu satırları yazarken karnım tok; okurken de sizin...

Gazzeliler dışında herkesin karnı tok!

Bizlerin acıkınca gıda bulamama gibi bir endişemiz yok; artık Gazzeliler'in de yok, çünkü, tüm endişeleri geride bırakan ölümü tadıyorlar!..

Gazze'de yaşanan hâdisenin ne kadar elem verici olduğunu anlatan edebî ifadeler kullanmak isterdim ama hem bunu yapmaya kabiliyetim yok hem de hâdise edebî ifadelere gerek bırakmayacak bedâhette.

Peki ben ne yapıyorum?

Gazzeliler'in neler yaşadığını anlatmaya çalışıyorum.

Tam mânâsıyla anlatabiliyor muyum?

Hayır; çünkü tokum!

Sizler tam mânâsıyla anlayabilir misiniz?

Hayır; çünkü toksunuz!

Terör devleti İsrail'e müdahale edilememesinin altında da bu var; tokluğumuzu kaybetmekten korkuyoruz!..

Hakikat bu, gerisi yalan.