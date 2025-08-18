CHP'nin tabutuna çivileri çakmak Özgür Özel'e nasip oldu

CHP'de moraller oldukça bozuk; tüm umutlarını, CHP'nin küfürbaz Genel Başkanı Özgür Özel'in, AK Parti'nin kuruluş yıldönümünü dolayısıyla düzenlediği program gününde yaptığı basın (14 Ağustos) açıklamasına bağlamışlardı.

Parti güdücüleri ve sosyal medya trolleri "Özgür Özel'den AKP'yi yıkacak yıldönümü hediyesi geliyor" diyerek beklentiyi yükseltebildikleri kadar yükselttiler. Mâlûmunuz kitlelerinin çoğunluğu da ne denirse inananlardan oluşuyor.

Mezkûr basın açıklamasından önce öyle bir hava oluşturdular ki sanki 14 Ağustos'ta seçim yapılacak da CHP iktidara gelecek!

14 Ağustos'ta ne oldu? Özgür Özel kameraların karşısında geçip, sadece ve sadece tadına vardığı konuşma şehvetini tatmin etti.

Özel/İmamoğlu ekürisi için, daha önceki "Kırmızı kart" fiyaskosundan daha büyük bir fiyasko yaşandı. Hatırlarsanız, Özgür Özel ocak ayında Mersin'de yapacağı mitingde büyük bir sürpriz açıklayacağı ilan edilmişti. CHP'liler meraklanmış, gazeteciler CHP Genel Merkezi'nden kulis bilgileri paylaşıyorlardı. O gün Özgür Özel tüm yorumları boşa çıkaran sürprizi yaptı. Mitingde çıktığı otobüsün üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kırmızı kart gösterdi. Meydandaki CHP'liler de kendilerine verilen kırmızı kartları liderleriyle birlikte kaldırdılar.

2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimine günler kala sosyal medyada azan CHP'li hesaplar 14 Ağustos öncesi yine azmışlardı. Akıbet de 2023'teki gibi aynı oldu, hüsran!

Özgür Özel uzunca konuşmasında bilinmedik hiçbir şey anlatmadı. AK Parti'yi zora sokacağını düşünürken kendini ve partisini zora soktu. Ekrem İmamoğlu suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanıp itirafçı olan birinin mektubunu okuyarak, muteber kişi olarak gördüğü itirafçının Ekrem İmamoğlu suç örgütü hakkında söylediklerini de doğrulamış oldu! Nitekim ertesi günün sabahı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 43 kişiyi gözaltına aldırdı. Operasyonda gözaltına alınan bazı şüphelilerin, Ekrem İmamoğlu'nun trol ordusunda yer aldığı söyleniyor. Mezkûr operasyonda gözaltına alınan tüm isimler, Özgür Özel'in delil diye mektubunu okuduğu itirafçının etkin pişmanlık ifadesinde yer alan isimler.

Bazı 'kalbi bozuklar' Özel'in itirafçının mektubunu okumasındaki maksadı başkaydı, diyebilir ama benim aklım fesatlığa ermez!

Bugünlerde CHP'liler, sürekli yaşadıkları hüsran duygusundan mütevellit öfkelerini, partilerinden istifa edip AK Parti'ye geçen belediye başkanlarından çıkarmaya çalışıyorlar. CHP yönetimi de kendilerini hedef olmaktan çıkarmak için partiden istifa edenleri hedefe koyuyor.

Genel başkanlarından seçmenine kadar sövüyorlar. Bir önceki yazımda yazdığım üzere, sövmekten başka ellerinden gelen bir şey yok.

CHP'de motivasyon adına bir şey kalmadı. Son kalanı da Özgür Özel 14 Ağustos'da yerle yeksan etti.

CHP'nin tabutuna çivileri bizden önce Özgür Özel çakıyor. Bakalım son çiviyi çakmak kime nasip olacak!