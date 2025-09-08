Özel/İmamoğlu ekürisini “AKP” demek kurtaramayacak

Yolsuzluktan tutuklanan CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in mahkemedeki savunmasında, "Bu dava siyasi değildir. Bunun altını çiziyorum. Bu davanın şu anki iktidarla da ilgisi yoktur." deyip CHP içindeki çekişmeden bahsetmesi mühimdi.

Mevcut CHP yönetimi ve ona bağlı çalışan medya, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarını ve kongre davalarını Ak Parti'nin üzerine yıkarak kurtulmanın derdindeler. "Bize açılan davalar siyasi davalardır" diyerek kitlelerini diri tutmaya çalışıyorlar. Oysaki şikayet eden de CHP'li şikayet edilen de CHP'li.

Geçtiğimiz hafta İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi. Bu davayı açan Özlem Erkan CHP içinde aktif siyaset yapan bir isim. Erkan, İstanbul İl Kongresi'nde usulsüzlük yapıldığını görüp, delilleriyle savcılığa suç duyurusunda bulunuyor. Savcılık ve sonrası mahkeme delilleri dava açmaya yeterli görünce yargılama süreci başlatılıyor. Gelinen noktada da mevcut yönetimin yerine, yine CHP içinden isimler atanıyor. Bu davanın neresinde AK Parti var?

Nitekim 15 Eylül'de görülecek CHP ana davasında da şikayet edenler CHP'li. Kurultayda Özgür Özel'e, para vb. maddi çıkar karşılığında oy verdiklerini itiraf edenler AK Partili delegeler mi? Oy pazarlığına dair görüntülerdeki ve ses kayıtlarındaki şahıslar CHP'li delegeler değil mi? Ankara pavyonlarında oy alış verişi yapanlar CHP'liler değil mi? CHP'lileri pavyona AK Parti mi gönderdi?..

Özgür Özel, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi CHP İl Başkanlığı'na atadığı Gürsel Tekin hakkında telaşla ihraç kararı aldırdı ama bu ihraç kararının da usullere aykırı olduğu ortaya çıktı. Savunması alınmadan kimse partiden ihraç edilemez. Bu usulsüzlüğü de mi AK Parti yaptı!

Gürsel Tekin'in panikle ihraç edilmek isterlerken çok ilginç bir bilgi öğrendik. CHP'nin eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş mevcut CHP yönetime şu çağrıyı yaptı: "Siz Gürsel Tekin'i ihraç edeceğinize, önce altı kez itirafçı ifadesi veren ve CHP Kadıköy üyesi olan, İBB davasından serbest bırakılan Ertan Yıldız'ı ihraç edin. Ertan Yıldız'ı ihraç etme yüreğiniz, cesaretiniz var mı? 300 sayfa ifade verdi Ertan Yıldız. Bir tanenizin sesi çıkabildi mi Ertan Yıldız'a, "Bunlar yalandır. Sen ahlaksızsın, yalancısın, iftiracısın." diyebildiniz mi Ertan Yıldız'a? Benimle birlikte, benimle birlikte CHP Kadıköy üyesi Ertan Yıldız. Ertan Yıldız'ın ifadelerini ben okudum. Utandım kardeşim. Sen önce git Ertan Yıldız'ı ihraç et yüreğin yetiyorsa. Eğer son günlerde ihraç etmedilerse CHP Kadıköy üyesi. Beyefendi İstanbul'un başka bir ilçesinde oturuyor, Kadıköy'den üye, Bakırköy'den belediye meclis üyesi. Sen önce bir Ertan Yıldız'ı ihraç et, ondan sonra gel Gürsel Tekin'i ihraç et."

Yarkadaş'ı dinlerken insanın "vay canına" diyesi geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluklara yönelik Ekrem İmamoğlu suç örgütüne yapılan operasyonlarda tutuklanan Ertan Yıldız, suç örgütünü çökerten bilgiler vererek etkin pişmanlık yasasından yararlanmış ve cezaevinden tahliye edilmişti. Barış Yarkadaş'tan öğreniyoruz ki Ertan Yıldız hâlâ CHP Kadıköy üyesi. CHP'de kimse de Yıldız'a dokunmuyor veya dokunamıyor. Neden?

CHP'den Ertan Yıldız'ı ihraç etmeyen de AK Parti mi?..

Her haltı yemişler ama iş hesap vermeye gelince "AKP partimize operasyon çekiyor" diyorlar. Yalnız her şey öylesine aşikâr ki Özgür Özel/Ekrem İmamoğlu ekürisini "AKP" demek de kurtaramayacak!