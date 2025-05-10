Terör başlıklı oyun bitti...

Türkiye üzerine bu kirli oyunu oynayanlar, ülke insanına bu alçak tezgâhı kuranlar kaybetti.

Onca acıya, onca kayba rağmen olan biteni sabırla, büyük bir fedakarlıkla, büyük bir ferasetle göğüsleyen aziz millet kazandı.

Şimdi Anlamışınızdır...

Bilge lider, bilge insan Devlet Bahçeli inanılmaz bir risk aldı ve tüm siyasi hayatını bitirecek büyük bir kumar oynadı.

Bahçeli'nin büyük bir cesaretle ve fedakarlıkla üstlendiği süreç ilk günlerde tam anlaşılmadı.

Devlet Bahçeli'nin söylemleri, sarf ettiği sözler o günlerde bazı çevreler tarafından saptırılmaya, farklı yerlere çekilmeye çalışıldı.

Oysa orada bir devlet aklı, bir devlet siyaseti vardı ve o devlet aklı çok riskli bir yola yelken açıyordu.

Tarih zamanı ve yeri geldiğinde bunların hepsinden hesap soracaktır.

İki Yiğit İnsan...

Bugün Sayın Tayyip Erdoğan'ın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin almış olduğu siyasi riski alacak, sırtlandığı ağır yükü sırtlanacak kaç lider var?

Hatırlayın o günleri...

Birtakım çevreler Bahçeli'nin çıkışından sonra bu bilge insanı ne yaptığını anlamadan ne demek istediğini bilmeden yerden yere vurdular.

Bu güruh içinde üç kuruşluk bilgiyle cahilâne bir tavırla akıl yürütmeye çalışanlarda vardı, niyeti bildiği halde süreci sabote etmek isteyen hainlerde.

Ama Allah'a şükür böyleleri karşısında ne Sayın Bahçeli geri adım attı ne devlet geri adım attı ne Cumhur İttifakı ne de onlara inananlar.

Süreç kesintisiz büyük bir sabır büyük bir suhulet ve büyük bir fedakârlıkla sürdürüldü, Cumhur İttifakının tüm siyasileri sürece ve liderlerine yürekten destek verdi.

Değdi Beee...

Ama tüm bu yaşananlara değdi.

Çünkü gelinen sürece baktığınızda ortada çok net bir başarı var çok net bir başarı hikayesi var ve şüphesiz bu hikâyenin de mimarları var.

Bu konuda Bahçeli ve Erdoğan'ın gelecekte heykelleri dikilir.

Zira batının kurduğu yarım asırlık tezgâhı çökerttiler, batının kurduğu tuzağı yerle bir ettiler.

Bundan böyle neler mi olacak?

Bundan böyle analar ağlamayacak.

Bundan böyle devletin milyarlarca doları terörle mücadeleye harcanmayacak.

Bundan böyle Türkiye terörle mücadeleye harcamak zorunda kaldığı milyarlarca doları başka yerlere, ülkenin kalınmasına, halkının refahına harcayacak.

Bundan böyle terör belasından kurtulan Türkiye küresel güç olma yolunda çok daha güçlü adımlar atacak.

Henüz Her Şey Bitmedi...

Buraya kadar her şey iyi güzel ancak şunu da hatırlatmakta fayda var henüz her şey bitmedi.

Hatırlatmakta fayda var, henüz yolun sonuna gelmedik.

Önümüzde sıkıntılı, sancılı ve gerçekten emek isteyen yeni bir süreç var.

Özellikle Irak ve Suriye'de yaşanacaklar dikkatle takip edilmeli, karar açıklandıktan sonra süreç uzatmadan, sulandırılmadan sürdürülmelidir.

Özellikle Suriye'nin doğusunda, Fırat'ın doğusunda bir an önce sahada uygulamaya gidilmeli ve silahlar teröristlerin elinden alınarak SDG dağıtılmalıdır.

Çünkü pusuda bekleyenler süreci sabote etmek isteyenler hala aktifler

Bizden hatırlatması...