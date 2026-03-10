Petrol ateşi küresel ekonomiyi yakıyor

Orta Doğu'da tırmanan askeri gerilim, küresel ekonominin kırılgan dengelerini yeniden tehdit eder hale gelmiştir. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla derinleşen çatışma ortamı, yalnızca bölgesel güvenliği değil, aynı zamanda dünya ekonomisinin temel damarlarından birini oluşturan enerji piyasalarını da doğrudan etkilemektedir.

Özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde alınan askeri ve güvenlik tedbirleri, petrol arzının geleceğine dair ciddi belirsizlikler yaratmaktadır. Bu durumun ilk ve en görünür sonucu ise küresel petrol fiyatlarında hızlı bir yükseliş olarak karşımıza çıkmaktadır.

Enerji fiyat şokları, küresel ekonomik durgunlukların en önemli tetikleyicilerinden biri olarak kabul edilir. 1973 Petrol Krizi ve 1979 İran Devrimi sonrasında yaşanan petrol şokları, dünya ekonomisinde stagflasyon olarak adlandırılan, yüksek enflasyon ve düşük büyümenin birlikte görüldüğü dönemlere yol açmıştır. Günümüzde yaşanan gelişmeler, benzer bir riskin yeniden ortaya çıkabileceğini göstermektedir.

KÜRESEL EKONOMİ YENİ BİR KRİZİN EŞİĞİNDE

Enerji maliyetlerindeki artış, üretim maliyetlerini yükseltirken aynı zamanda tüketici fiyatlarını da yukarı çekmektedir. Bu süreç, merkez bankalarının enflasyonla mücadele etmek için faiz artırımlarına yönelmesine neden olabilir. Ancak faiz artışları da yatırım ve tüketimi yavaşlatarak ekonomik büyümeyi baskılayacaktır.

Özellikle petrol ve doğal gaz ithalatına bağımlı ekonomiler açısından durum daha da hassastır. Avrupa ekonomileri halihazırda enerji dönüşümü ve jeopolitik riskler nedeniyle kırılgan bir yapı sergilemektedir. Petrol fiyatlarının uzun süre yüksek seyretmesi, sanayi üretiminde daralma, ticaret hacminde düşüş ve işsizlik oranlarında artış gibi zincirleme etkiler yaratabilir.

Gelişmekte olan ülkeler ise hem enerji faturalarının büyümesi hem de küresel finansal koşulların sıkılaşması nedeniyle çift yönlü bir baskı altında kalacaktır.

ENERJİ SAVAŞLARI VE KÜRESEL ÇÖKÜŞ RİSKİ

Savaşın uzaması durumunda küresel ekonomi için en ciddi risklerden biri de tedarik zincirlerinin yeniden bozulmasıdır. Pandemi sonrası dönemde güçlükle toparlanan küresel lojistik sistemleri, Hürmüz Boğazı gibi kritik enerji geçiş noktalarında yaşanabilecek herhangi bir kesintiden ciddi şekilde etkilenebilir.

Dünya petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği bu dar su yolu üzerindeki belirsizlik, yalnızca enerji piyasalarını değil, taşımacılık maliyetlerini, gıda fiyatlarını ve küresel ticaret akışlarını da etkileme potansiyeline sahiptir.

İktisadi açıdan bakıldığında savaşın kazananı yoktur; yalnızca kayıpların büyüklüğü farklılaşır. Kısa vadede bazı enerji ihracatçısı ülkeler yüksek fiyatlardan fayda sağlıyor gibi görünse de uzun vadede küresel talebin zayıflaması ve ekonomik daralma, bu ülkeleri de olumsuz etkileyecektir. Küresel refahın azalması, finansal piyasalarda oynaklığın artması ve yatırım ortamının bozulması, tüm ülkelerin büyüme potansiyelini aşağı çekecektir.

Bu nedenle uluslararası toplumun öncelikli hedefi, askeri gerilimi azaltacak diplomatik kanalları hızla devreye sokmak olmalıdır.

BARUT KOKUSU PETROL FİYATLARINI TIRMANDIRIYOR

Ekonomik tarih bize açık bir ders vermektedir: Uzayan savaşlar yalnızca insani trajedilere değil, aynı zamanda nesiller boyunca hissedilen ekonomik yıkımlara yol açar.

Enerji güvenliği, ticaret istikrarı ve küresel refahın korunması için barış yalnızca ahlaki bir tercih değil, aynı zamanda güçlü bir ekonomik zorunluluktur.

Bugün atılacak diplomatik adımlar, yalnızca çatışmanın taraflarını değil, tüm dünya ekonomisinin geleceğini şekillendirecektir. Küresel refahın korunmasının yolu, enerji piyasalarını istikrarsızlaştıran savaşların değil, uluslararası iş birliği ve ekonomik akılcılığın güçlendirilmesinden geçmektedir.