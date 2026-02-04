Sen neymişsin be abi

Herkes onu konuşuyor, dünya bu kimliği sorguluyor.

Kim bu Jeffrey Epstein.

Nedir bu adamın sırrı.

Gelişmelere baktığınızda bu merak, bu sorgulamalar son derece doğal ve son derece haklı sorgulamalar.

O halde biz de sorgulayalım ve bildiklerimizi konuyu anlama adına bilmemiz gerektiği kadar prensibiyle biraz açalım.

ASLEN YAHUDİ...

Önemli mi Jeffrey Epstein'ın kökeninin ne olduğu?

Evet, hem de çok.

Böylesi büyük bir olay için Epstein'ın Yahudi kökenli olması çok önemli.

Çünkü bu kişi üzerinden MOSSAD çok gizli ve çok büyük bir operasyona girdi ve bu kişi üzerine kurduğu sistem yıllardır nakış gibi işledi.

Böylesi büyük, böylesine gizlilik gerektiren operasyonlar ancak çok güvendiğin ve aynı zamanda kendinden olan isimlerle yapılır.

MOSSAD'da öyle yaptı ve kendinden olan, Yahudi kökenli bir proje ismi projeleyip düğmeye bastı, operasyonu başlattı.

Peki kimdi Epstein...

ÖZGEÇMİŞİ...

Olay kamuoyuna düştüğünde çok tartışıldı.

Acaba yaşananlar Epstein denilen bir kişinin bireysel sapkınlıklarından mı kaynaklanıyordu yoksa işin arkasında örgütlü bir istihbarat faaliyeti mi vardı.

Hiç bu işlere bulaşmamış yoldan geçen yeni yetme birine sorsanız size bu yaşananların organize bir faaliyet olduğunu rahatlıkla söyler.

Baktığınızda Epstein işçi bir babının oğlu ve mesleği de öğretmenlik olan biri.

AÇIKLANAMAYAN SERVETLER...

Peki nasıl oluyor da böylesi statüye sahip bir kişi özel uçağı olan, ada satın alacak kadar zenginleşen, devlet başkanları, devlet adamlarıyla oturup kalkabilen bir karaktere dönüşüyor.

Finans sektörüne girdiği an müthiş bir servet edinerek zenginleştiği söylenen Epstein'ın bu hikayesi tam bir peri masalı.

Ancak bizim işimiz masallarla değil.

Bizim işimiz gerçeklerle.

Meseleye bu mantıkla baktığınızda Epstein'ın açıklanamayan servetinin arkasında kirli ve kanlı bir paranın, istihbarat temelli kirli bir gücün olduğunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz.

Peki bütün bu operasyonlarda amaç ne?

AMAÇ...

Operasyonun amacı çok net.

Hedef devlet adamlarını, teknolojide önemli marka isimleri, büyük iş adamlarını ve kritik görülen diğer hedef kişileri istihbaratta "bal tuzağı" diye bilinen seks, kadın tuzağına düşürmek.

Bu tuzağa düşenlerin fuhuş görüntülerini şantaj maksatlı kullanmak üzere kayıt altına almak.

Sonrasında bu görüntülerle şantaj yaparak, tehdit ederek hedef kişileri küresel çeteye biat eden köleye, hizmetkarlara dönüştürmek.

Baktığınızda kurgu çok mantıklı.

Peki kimler var, neler dönmüş?

NELER OLMUŞ...

İster hikâye olsun ister masal, ister köşe yazısı olsun ister makale; herhangi bir konuda yazı kaleme aldığınızda yazıyı üç ana başlığa oturtursunuz.

Giriş, gelişme, sonuç...

Biz bu hikâyede girişi biliyoruz.

Epstein denilen biri var ve bu biri üzerinden MOSSAD temelli bir operasyon yürütülmüş.

Biz sonuç bölümünü de biliyoruz. Birçok kirli ve sapkın işe imza atan bu kişi tutuklu olduğu cezaevinde şaibeli bir şekilde hayatını kaybetmiş, ya da daha doğru bir söylemle susturulmuş.

Sonrasında ise açılan soruşturmalar ve ortalığa dökülen belgeler.

Bizim bilmediğimiz tek şey olayın gelişme bölümü.

Bu olaylara kimler karışmış, kanlı adada kimler neler yapmış, bu olaylara karışanların görüntülerinde neler var... gibi birçok soruyu bu bölümde öğrenmiş olacağız.

Ortalıkta o kadar çok kirli bilgi, öylesine dezenformasyon faaliyeti var ki...

Böyle durumlarda en iyi şey algı operasyonlarına kapılmayıp resmi açıklamaları beklemek.