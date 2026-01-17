Nesin sen?

Deve mi kuş mu?

Bu soru tarih boyu birçok mizaha konu olmuş bir sorudur.

Evet gerçekten de devekuşu denilen hayvan, deve midir kuş mu?

Baktığınızda deve deseniz deve değil, kuş deseniz hiç değil.

Hal böyle olduğu için, izahı yapılamadığı için garibim devekuşu da birçok mizaha konu oluyor, ortaya böylesi komedi garip bir durum çıkıyor.

NEDİR BU DEVEKUŞU HİKAYESİ...

Neden yazıya bu konu ile girdim?

Yazıya bu başlık ile başladım çünkü ben aynı benzetmeyi Trump denilen yaratık için de yapacağım.

Çünkü gerek bahse konu kişi gerek yönettiği (!) Amerika'nın uyguladığı siyaset tam da bu konuyla ilintili, tam da bu konuya örnek.

SEN KİMSİN VE NESİN...

Devlet başkanı mısın yoksa örgüt lideri mi?

Şimdi kâğıda, eldeki kayıtlara bakarsanız adam devlet başkanı olarak geçiyor.

Ama söylemlerine ve eylemlerine bakarsanız adamın devlet başkanlığı ile uzaktan yakından ilgisi yok.

Adam bildiğin çete lideri, adam bildiğin terör örgütü lideri.

İnsan kaçıran, milletin malına çöken bir eşkıya Trump.

YA AMERİKA...

Desenize başkanı ne ki devleti ne olsun.

Evet, Amerika devlet mi yoksa sıradan adi bir suç örgütü mü ya da bir terör örgütü mü?

O da başkanı gibi, devlet desen devlet değil, millet desen millet değil.

İşleyen sürece baktığınızda ister çete deyin ister terör örgütü ikisi de kavram olarak yakışır Amerika'ya.

Kısacası Amerika bildiğin aşağılık bir suç örgütüdür.

ÖNCE VENEZUELA...

Koca bir devlet ve başındaki şarlatan gecenin kör vakti gitti bir başka devletin başkanı olan kişinin yatak odasını bastı ve eşiyle birlikte tüm dünyanın gözü önünde don gömlek paketleyip ülkeden kaçırdı.

Tarihte örneği var mı?

Var...

Panama...

Kim yaptı bu işi?

Yine aynı eşkıya, yani Amerika.

SIRADA HANGİSİ...

İki kuvvetli adayımız var.

Küba ve Danimarka.

Bunlardan hangisi öncelik alır bilmem ama bildiğim bir şey var ki Grönland Amerika Terör Örgütünün merceğine iyiden iyiye oturmuş durumda.

Güler misiniz ağlar mısınız tercih size düşsün, Amerika'nın Grönland konusunda söylediklerini, yaptıklarını ve yapmayı planladıklarını yazmak da bize düşsün.

İşte eşkıya devletin ve başındaki sarı tilkinin Grönland'la ilgili durumu;

SÖYLEMLER...

İşte Trump'ın söyledikleri;

"Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu asla olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete de sahip olmamız gerekiyor."

"Eğer Amerika Grönland'ı alırsa NATO çok daha güçlü ve etkili olur."

"Ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacımız var. Grönland inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıyor."

Sözcü Karoline Leawitt;

"Başkan Trump, Grönland'ın ABD'ye katılmasını istiyor ve bunu bir ulusal güvenlik önceliği olarak görüyor."

"Başkan Donald Trump'ın Grönland'ı Danimarka'dan almak konusunda önceliği var."

"Bu bölge Amerikan ulusal çıkarları için hayati öneme sahip."

"Bazı Avrupa ülkelerinin Grönland'a asker gönderme planı Başkan Trump'ın kararını etkilemeyecek."

"Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland Dışişleri bakanlarının görüşmeleri sonrasında temel anlaşmazlıklar devam ediyor."

AMERİKA GRÖNLAND'A ÇÖKER Mİ...

Buraya kadar halen tehlikeyi kavrayamayanlara konuyu anlamaları için sözcü Karoline Leawitt'in şu sözleriyle yardımcı olayım;

"Başkan Yardımcısı JD Vance ve Danimarkalı yetkililer arasında Beyaz Saray'da Grönland konulu bir toplantı gerçekleşti. Toplantıda, iki taraf, Grönland'ın satın alınması konusunda teknik görüşmeler yapmaya devam edecekler. Taraflar bir çalışma grubu kurma konusunda anlaştı. Bu görüşme iki ila üç haftada bir yapılacak. "

Ne diyorsunuz Amerika Grönland'a çöker mi?