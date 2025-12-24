Şeytan üçlüsü

Üçlü dediğime bakmayın, üçünü birleştir bir şeytan çıkmaz.

O derece kişiliksiz, insanlıktan uzak, şeytana rahmet okutan tipler bunlar.

Kimlerden mi bahsediyorum.

Elbette hepinizin çok yakından tanıdığı ve bildiği İsrail'in, Yunanistan'ın ve Kıbrıs Rum kesiminin liderim diye ortalıkta gezen şarlatanlarından.

Zirve Bahanesiyle...

Geçtiğimiz gün İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) liderleri, "savunma ve enerji" başlığı adı altında oluşturdukları suni bir gündem konusu ile Kudüs'te toplandılar.

Peki neydi bu toplantının amacı?

Üç kuruşluk akıllarıyla Türkiye'ye ayar verecekler ya, bunu duyurabilmek için bir bahane lazım.

İşte bu bahaneyi yaratmak için bu toplantı tezgahlandı.

Hadisenin özü bu...

Ürüyenler, Yürüyenler...

Zirvede yine işgalci bir mantıkla Doğu Akdeniz ve enerji konusu ele alındı.

Konuyu ele aldığını zannedenler kendileri çaldı, kendileri oynadı, üçü bir arada ürüdü ama üçünün de kuyruk kuyruğa verip ürümesi kervanı durdurmaya yetmedi.

Kervan milim sapmadan yol yürümeye devam etti ve halen de ediyor.

Zirvede sıra tarafların basın toplantısına gelmişti.

Üç şarlatan kameralar karşısına geçti ve başladılar içlerindeki kin ve nefreti kusmaya.

Dökülün Bakalım...

Zirve sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında açıkça bir meydan okuma vardı.

Bütün teamüller aşıldı, maksadını aşan ifadeler kullanıldı ve özellikle İsrail Terör Örgütü (İTÖ)'nün başında yer alan terörist başı Netanyahu kışkırtıcı bir dille başladı ürümeye;

"İmparatorluklarını yeniden kurarak topraklarımızda egemen olacaklarını hayal edenlere sesleniyorum" unutun, bu gerçekleşmeyecek.

Aklınızdan bile geçirmeyin...

Kendimizi savunma konusunda kararlıyız. Böyle bir gücümüz de var. Bu üçlü ittifak, kapasitemizi daha da güçlendiriyor"

Korkunun Ecele Faydası...

İliklere işlemiş bir Osmanlı korkusu bugünlerde batının uykularını kaçırıyor.

Elbet İsrail'in de...

Ancak göremedikleri şey şu...

Korkunun ecel faydası yok, bir gün mutlaka o korktukları şey bu korkakların kapısını çalacak.

Zaten bakmayı bilseler o imparatorluğun gönüllerde çoktan kurulduğunu net olarak anlarlar.

Zehir Kusmaya Devam...

Sadece bununla da kalmadı terörist başı.

İttifakı oluşturan İsrail, Yunanistan ve Rum Kesimi'nin gerçek demokrasiye sahip üç Doğu Akdeniz ülkesi olduğunu ileri sürdü.

Uçmaya devam eden Netanyahu ittifakın bölgeye güvenlik, refah ve özgürlük getirebilecek bir güce sahip olduğunu da iddia etti.

Söyleyene Bak...

Tüm bunları kim söylüyor?

Filistin'i, Lübnan'ı, Suriye'yi kan gölüne çeviren, Orta Doğu'yu enkaza dönüştüren durduk yerde kuduz refleksi ile İran'a saldıran İsrail.

İçindeki zehri sona saklamış Netanyahu.

Der ki terörist başı;

"Bu üç ülke Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki Türkiye'nin yükselişi ile mücadele etmek zorunda kaldı."

"İsrail Suriye ve Gazze sınırlarında Türk varlığından endişe duyuyor. Yunanistan ve Rum Kesimi' de Akdeniz'deki Türk hedeflerinden kaygılanıyor."

Ver Gazı...

Güdeceği koyunları bulan Netanyahu birini sağına aldı birini soluna ve verdi gazı bir ona bir ona...

Elden kaçırmamak ve kullanımı kolaylaştırmak için ve verilen gaz gerçekten alçakçaydı.

Ancak kızamadım, çünkü üçü de kendilerine yakışanı yapıyorlardı.

Bahse konu alçaklık, alçaklıkta dünya şampiyonluğunu yıllardır kimseye kaptırmayan Netanyahu'dan geldi.

Ne dedi; "Kıbrıs barış Harekâtı bir işgaldir."

Bozuk Saat...

Onca söz arasında söylediği tek bir doğru vardı katilin.

"Orta Doğu ile Doğu Akdeniz bir saldırganlık ve istikrarsızlık ile sınanıyor. Üçlü ittifakımız kaosun üstesinden gelecek; güç, kararlılık ve tam iş birliği içindedir"

Orta Doğu ile Doğu Akdeniz'in bir saldırganlık ve istikrarsızlık ile sınandığı doğru ancak buna sebep olan Türkiye değil bre gafil...

Buna sebep olan sen ve sana destek veren devlet kılığına girmiş diğer terör örgütleri.

Sevsinler Sizi...

Üç şarlatan konuşmalarını, aldıkları ölümcül (!!!) kararla bitirdiler.

Neymiş bu karar....

Üç şeytan askerî iş birliğini genişletme kararı almışlar.

Komik mi?

Herkes güldüğüne göre...