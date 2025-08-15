7,2 milyon Amerikan doları tutarındaki çek.

2025'te 136 milyon Amerikan dolarına eşdeğer.

Tarih 1867.

Kırım Savaşı nedeniyle Rusya'nın para sıkıntısı çektiği zaman, dönümü başına 2 sent ödeyerek dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı William Seward'ın 1867'de Alaska'yı Rusya'dan satın alması 'delilik' olarak tabir ediliyordu.

'Seward'ın Deliliği' tabiri oradan kalma.

Neden mi?

'Çok kuzeyde kalması' nedeniyle neredeyse 'kullanılamaz' ve 'yaşanamaz' kabul ediliyordu.

19. yüzyılda.

Heyhat.

Gel gör ki zaman, bunu yanlışlarcasına akıyor da akıyor.

21. yüzyıla gelindiğinde sanayileşme ile iyice hızlanan doğanın kendine has iklim döngüsü, o tabiri 'alaşağı' ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllar sonra tekrar şu günlerde gündemin birinci sırasına çektiği mevzu tam olarak burası.

Hem de aktörler de aynı, işin özü de, sonucu aynı mı olacak işte o tam olarak 'bam teli'.

Ancak bu sefer 'para sıkıntısı çeken' taraf değişmiş gibi görünüyor.

Öyle ki Amerika Birleşik Devletleri'nin 37 trilyon dolar borcun ödenebilmesi için Amerikan halkından 'bağış yapma' seçeneğini sunduğu haberleri düştü.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald J. Trump arasındaki 'tarihi görüşme' için seçilen mekanın Alaska Anchorage bölgesinin olması herkesin aklına aynı soruyu getiriyor.

Zamanında Amerika Birleşik Devletleri'nin parası neyse vererek 'satın aldığı' bu topraklardan Başkan sıfatıyla Donald J. Trump'ın 'Rusya'ya gideceğim' ifadesini kullanması işkillendirmiyor değil.

Devran döndü mü?

Herkesin gözü kulağı orda.

Ne de olsa konu 'toprak paylaşımı'.

Ya da daha doğru tabirle 'nadir toprak elementi' paylaşımı.

Yani '21. yüzyılın petrolü'.

Çatışmaların süregeldiği ya da çatışma olasılığının arttığı coğrafyalara tek tek baktığımızda ne hikmetse zengin mineral rezervine sahip olma gerçeğiyle karşılaşıyoruz.

Tabiri caizse 'hangi taşı kaldırsak altından nadir toprak element(ler)i' fışkırıyor.

Neydi o meşhur söz?

"Alaska'da kimse tesadüfen bulunmaz".

O 'tesadüf' hangi 'tevafuk' hep birlikte göreceğiz.