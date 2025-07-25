Avrupa'da hazırlık sürüyor demiştik önceki yazımızda.

Anlaşılan Asya'da da hazırlık tam gaz devam ediyor.

Rusya cephesinden gelişmelerle başlayalım.

Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşık 20 yıl aradan sonra ilk kez 17-20 Temmuz tarihlerinde Amerika'nın ana nükleer silah depolama tesisi olan New Mexico'daki Kirtland Hava Kuvvetleri Üssü'nden ana nükleer hava taşıma aracı C-17 nakliye uçağı ile halihazırda nükleer kabiliyetli gelişmiş Amerikan F-35A ve F-15E Strike Eagle filolarına ev sahipliği yapan İngiltere'deki Suffolk RAF Lakenheath noktasına B61-12 termonükleer bomba konuşlandırmasına 'mukabele' gecikmemiş görünüyor.

Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından dünyanın üçüncü büyük deniz gücü olarak adlandırılan Rusya Federasyonu'nun 23-27 Temmuz 2025'te 'bir dizi' bölgede, 'bir dizi' güçle Rus Donanması Başkomutanı Amiral Aleksandr Moiseyev liderliğinde 'Temmuz Fırtınası' deniz tatbikatı yapması 'zamanlama manidar' dedirtiyor.

Nerelerde mi?

Pasifik.

Arktik.

Baltık.

Hazar.

Ne kadar güçle mi?

150'den fazla savaş gemisi ve destek gemisi.

120 uçak.

10 kıyı füze sistemi.

15 binden fazla askeri personel.

Tatbikat neleri içeriyor?

Standart dışı operasyonlara hazırlık testleri

Gelişmiş uzun menzilli hassas silahların ve insansız sistemlerin konuşlandırılması.

Denizaltı savunma harbi ve deniz üsleri ile ekonomik bölgelerin savunması.

İnsansız hava araçları, insansız botlar ve düşman uçakları tarafından simüle edilen saldırılara müdahale tatbikatı.

Deniz ve kara hedeflerine koordineli saldırılar düzenlenmesi.

Sıradan değil, 'büyük çaplı deniz tatbikatı'.

21. yüzyıl her sahada 'yeniliklerle' kendini hissettirirken tatbikatların dışında kalması beklenemezdi tabii.

Deniz hakimiyetininse 'Koridorlar Savaşı'nın temeli olduğu bir kez daha doğrulanmış oluyor ve mücadele denizlere taşınmaya devam ediyor.