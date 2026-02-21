Sivil toplumda üç yeni tohum atıldı

Dernek ve vakıf çalışanlarına hassaten muhabbetim vardır.

Profesyonel iş yaşamında olmasaydım kesinlikle vakıf insanı olurdum.

Kaldı ki yine de hayat yolculuğumda belirli vakitlerimi muhakkak dernek ve vakıf işlerine ayırmayı özellikle tercih ederim.

Sanırım kök ailemden bana miras kalan özelliklerden biri bu durum. Anneciğim Hanife Hanım, Refah Partisi, Milli Gençlik Vakfı ve Nakşi dergahı arasında üçgen bir hayat tarzıyla yaşamını idame ettirdi, on yıllarını böyle geçirdi. Ben de çocukluk ve erken gençlik yıllarımda anneme seve seve eşlik ettim. Evet, 90'lar başkaydı... O dönemin haleti ruhiyesini solumaya görün... Ruhunuz hayat boyu o atmosferi arıyor. Modern yaşamın köşeli odalarında, kariyer hayatının soluksuz rekabetçi sahalarında bazen sıkıldığımı fark ediyorum. Ve işte o an yine şarj olmam gerektiğini anlıyor ve kendimce belirlediğim kuytularıma kaçıyorum.

İyi ki varlar o güzel insanlar...

İyi ki varlar o güzel mekanlar...

OSMANLI, VAKIF MEDENİYETİ VE YENİ ATILIMLAR

Duygusal notlarla girizgah yapmamın nedeni; aslında toplumsal kodlarımızda ve kolektif hafızamızda olan zenginliklerimize atıf yapmak içindi.

Öyle bir milletiz ki; bin yılı aşkın medeniyet tarihimizde her şeyi devletten bekleyen pasif bir toplum olmayı asla tercih etmemişiz. Devletten bağımsız halkın ta kendisi örgütlenerek toplumda neye ihtiyaç varsa onun için düşünce ve çözüm üretmiş, en ince detaya kadar vakıfları kurgulayarak hayata geçirmiş. Evde çalışan hizmetçinin kırdığı tabağın ücretini ödeyen vakıftan, yaşlı ve kimsesiz hanımlara kapısını açan vakıflara kadar 'modern sivil toplum' olgusunun hayal dahi edemeyeceği bir anlayış pratize edilmiş.

O günlerden bugünlere milletimizin birikimi, bir şekilde bu çağa yansıma bulmakta.

Üç yeni haberim var. Üç güzel kuruluş. Amaç ve gayeleri hep iyilik için. Şimdi onları tanıtma zamanı.

CEMRE VAKFI

Çok yeni bir vakıf, Cemre.

İlk cemrenin havaya düştüğü gün olan 20 Şubat'ta, Atatürk Kültür Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirildi. Dün gerçekleşen programda salonda ben de akışı takip ettim. Özellikle gençlerin heyecanı çok güzeldi.

Vakıf, çevre bilincini yükseltmek ve bu alanda faaliyet üretmek için kuruldu. Vakfın Başkanı, Furkan Gökgöz. Gökgöz, konuşmasında vakıf hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Çevre bilinci, afetlere hazırlık, dayanışma ve toplumsal farkındalık; Cemre Vakfı için ayrı ayrı başlıklar değil, aynı sorumluluğun birbirini tamamlayan parçaları olarak değerlendiriliyor.

ÇEYİZ VAKFI

Çeyiz Vakfı, benim de mütevelli heyetinde bulunduğum çok yeni vakıflarımızdan biri.

Tamamen toplumsal ihtiyaca binaen kurulmuş bir vakıf.

Vakfın başkanı, deneyimli bir sivil toplumcu olan Mahmut Karasakız.

Peki vakfın çalışma alanı nedir?

Son yıllarda gençlerin evlilik süreçlerinde karşılaştıkları ekonomik yükler; aile kurumunun sağlıklı başlangıçlar yapmasını zorlaştırmakta, ailelerin istikrarını tehdit etmektedir. Güvenli bir toplum için ailenin güçlendirilmesi birinci derecede önem taşımaktadır.

İşte Çeyiz Vakfı da bu noktada devreye giriyor ve bir misyon üstleniyor.

Vakıf, evlenme sürecinde olup, maddi açıdan zorluk yaşayan ve yuva kurmada zorlanan gençlere destek olmayı amaçlıyor.

Vakfın çalışma alanı üç boyutlu; karz-ı hasen/faizsiz borç, çeyiz yardımı ve evlilik öncesi ve sırasında danışmanlık desteği olarak özetlenebilir.

Genç çiftlerin hayatlarını birlikte inşa etmelerine ayni ve nakdi destekle katkı sunmayı hedefleyen Çeyiz Vakfı, şu günlerde güzel bir telaşın içinde.

Vakıf, Gazze Evlilik Projesi ile Gazzeli çiftlerin evlenme süreçlerine katkı sunmanın eşiğinde. Gazzeli gençlerin düğününe katkı sağlamak isteyen tüm okuyucularım, vakfın internet sitesine ulaşabilir.

KORUYUCU AİLE VE ÇOCUK DERNEĞİ

Toplum yararına kurulmuş, sizlere tanıtacağım son sivil toplum örneği; Koruyucu Aile ve Çocuk Derneği. Başkanı; Demet Tezcan. Sivil toplum camiasında herkesin bildiği, mitinglerin en bilindik siması, aktivist, yazar ve benim için bir abla.

Derneğin konusu çok özel ve duygulu; çocuklarımız!

Koruyucu Aile ve Çocuk Derneği, devlet koruması altında bulunan yetiştirme yurtlarındaki çocuklarımızın üstün yararını gözeterek koruyucu aile ortamlarında büyümelerini teşvik etmek, bu alanda toplum bilincini artırmak ve koruyucu aile sisteminin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kuruldu.

Dernek; Aile Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde çocukların eğitim, sağlık, psikososyal ve kültürel gelişimlerini desteklemenin yanı sıra, koruyucu ailelere yönelik eğitim ve sosyal destek faaliyetleri yürütmeyi hedeflemektedir.

Milletimizin hassaten kafa yorması gereken bir konu.

Tüm okuyucularımın dikkatine sunuyorum.