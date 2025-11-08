Siyonist yapıda cinsel işkence teşvik ediliyor

Dünya üzerinde hem sapık hem bağnaz hem de aşırılıkta en uca kaymış sadece bir toplum tanıyorum. Tabi ki; İsrail.

Tutum ve tarz olarak genellemeci yaklaşımları, adaletsiz ve haksız bulurum. Ve fakat söz konusu İsrail olunca şu notu düşmek istiyorum. İsrail'de iktidar ve muhalefetin usul konusunda fikir ayrılığı vardır. İnanç ve zihniyette birdirler, aynı yöne bakarlar.

"Yahudi olmayanlar insan değil" inancı, yüzde yüze yakın bir yaklaşımdır.

Soykırımı, İsrail toplumunun çoğu, doğru buluyor.

İsraillilerin yüzde 75'i "Gazze'de masum yok" diyor. Bu anket, ABD medyasında yayınlandı. Akademisyenler, makalelerine alıntı yaptı.

Yani İsrailliler, Filistinlilerin katledilmesi konusunda hemfikir olmakla birlikte, % 50'si bunu soykırım gibi vahşice yöntemlerle ve hızla yapmayı savunurken, %45'i zamana yayarak ve dünya medyasında gündem olmadan ustalıklı yöntemlerle yapmayı öne sürüyorlar.

Soykırımda uygulanan açlık silahı da dahil organ çalmaktan hastaneleri, okulları bombalamaya kadar ve çocukların hedef alınarak vurulmasına kadar her türlü savaş suçu, İsrail toplumu tarafından kabul gördü.

İsrail'de muhalif toplum, neden protesto gösterileri yaptı? İsrailli esirlerin geri getirilmesi için.

Gazze'de yaşanan savaş suçlarının durdurulması için tepki verilmedi, hükümet kınanmadı ve eleştirilmedi. Bilakis Gazze bombalanırken Sderot'a inşa edilen seyir terasından keyifle izlemeyi tercih ettiler.

İsrailli Bakanlar değil mi, hapishaneden işkence görüntüsü verirken övünen...?

Batı Şeria'da, Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine yapılan gece baskınlarını herkes bilir. Gece evinizde uyurken ansızın kapınızın kırıldığını ve yatağınıza kadar gelinip köpeklerle tepenize çöküldüğünü hiç hayal ettiniz mi?

Ya da şöyle bir işkence çeşidi hiç duydunuz mu? Filistinlilerin evlerine yıkım kararı alan İsrail, yıkımı bizzat ev sahibi olan Filistinlilere yaptırıyor. Yani insanlar kendi evlerini kendi elleriyle yıkmak zorunda kalıyorlar. Yapmazlarsa, Filistinlilerin evleri işgal yönetimi tarafından yıkılıyor ve yüksek yıkım masrafları ev sahiplerinden tahsil ediliyor.

Zeytin bahçelerinin hasadı yapılmasın diye bahçeler yakılıyor. İsrailli sözde siviller, hasat yapan Filistinlileri sopalarla öldüresiye dövüyor. En son yaşlı bir teyzenin içler acısı hali turistlerin kamerasına yansımıştı.

İşgal yönetimi son olarak da tarım bahçelerinin sulanmasında kullanılan su kuyularına beton döktü.

MARJİNAL, SAPIK VE BAĞNAZ BİR TOPLUM!

Dünya gündemine yansıyan son olay, insanları isyan etme noktasına getirdi.

Mesele; İsrail'in tecavüzü bir işkence metodu olarak kullanması...

Cinsel işkence İsrailli askerler ve güvenlik güçleri için çok sıradan ve çok normal.

Erkeklere, kadınlara ve hatta çocuklara tecavüz ettikleri için tebrik bekliyor aşağılık Siyonistler.

Çünkü hahamlar, tecavüzü İsrail idealine hizmet için yapılması gereken bir ibadet gibi anlatıyorlar. Hahamların öğretilerini dinleyen siyasiler, ordu yetkilileri ve işgal güçleri de tüm evrensel değerleri hiçe sayarak bu alçaklığı hayata geçiriyor.

Son olay Filistinli esirlere yönelik sistematik işlenen suçlardan sadece bir tanesidir.

Sde Teiman askeri hapishanesindeki insanlık dışı olaylar, infial uyandırdı. İsrailli askerlerin Filistinli erkek esire tecavüzünü gösteren görüntü kaydının medyaya düşmesiyle olay açığa çıktı. Bu haberi okuyunca nasıl sarsıldığımı anlatamam. Peki ya bu alçakça saldırıya maruz kalan Filistinliler hayatlarının kalanını nasıl idame ettiriyorlar?

İşgalci, sadece toprak işgal etmiyor. İnsanların bedenlerini, organlarını, bugünlerini ve yarınlarını da çalıyor.

İşin ilginç tarafı; bu hayasızca fiili uygulayan askerler değil, görüntüleri basına sızdıran askeri başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi gözaltına alındı, sorgulandı.

Tecavüzle suçlanan askerler ise serbest bırakılarak "teşekkür bekliyoruz" diyerek kameralar karşısına çıktı. "Vatanımız için yaptık, pişman değiliz, hakkımızı arıyoruz" diyerek kendilerini savundular.

Netanyahu hükümeti suçu değil, suçun ifşasını cezalandırıyor. Tecavüzcü askerler değil, bunu ortaya çıkaran başsavcı yargılanıyor.

İsrail'e karşı gelişen mide bulantımız inanın sadece bize özel değil.

Yazımdaki bahse konu insanlık suçlarını sadece biz değil tüm dünya izliyor.

Londra'da mikrofona konuşan Yahudi genç şöyle diyor; "Cemaat toplantısından sonra evime giderken kipamı çıkarmak zorunda kalıyorum. İnsanlar benim Yahudi olduğumu anlayınca tepki gösteriyor."

ABD'li Temsilciler Meclisi Üyesi Randy Fine, dünyada artan Siyonizm nefretine dikkat çekerek "Tarihte Yahudiler yaşadığı her ülkeden kovuldu, buradan da kovulabiliriz." diyerek siyasileri mücadele etmeye çağırdı.

Randy Fine, daha önce Fox News kanalına verdiği röportajda "Gazze'yi nükleer silahlarla bombalamalıyız" ifadelerini kullanmıştı.

Her şey; etki, tepki meselesi. Siyonistler bu kafayla devam ederlerse tüm dünyadan dışlanmaya devam edecekler. Bu çok net.