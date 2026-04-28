Sosyal devletin gücü: Çalışan, üreten ve koruyan Türkiye

Türkiye, son yıllarda yalnızca ekonomik büyüme hedefleriyle değil; aynı zamanda sosyal devlet anlayışını güçlendiren reformlarıyla da dikkat çekmektedir.

Özellikle çalışma hayatı, sosyal güvenlik sistemi ve istihdam politikaları alanında atılan adımlar; devletin vatandaşını yalnız bırakmayan, koruyan ve destekleyen yapısını daha da pekiştirmiştir.

Bugün geldiğimiz noktada, sosyal güvenlik sistemi sadece emeklilikten ibaret bir yapı olmaktan çıkmış; işsizlik, sağlık, aile destekleri ve kayıt dışı istihdamla mücadele gibi birçok alanda etkin bir rol üstlenmiştir. Bu dönüşüm, Türkiye'nin kalkınma modelinin merkezine insanı koyduğunu açıkça göstermektedir.

KAYIT DIŞIYLA MÜCADELE VE DENETİMİN ÖNEMİ

Çalışma hayatının en temel sorunlarından biri olan kayıt dışı istihdam, hem çalışanların hak kaybına yol açmakta, hem de kamu maliyesinde ciddi kayıplar oluşturmaktadır. Bu noktada İş Müfettişleri, SGK Müfettişleri ve Denetmenleri hayati bir rol üstlenmektedir.

Denetim yalnızca bir kontrol aracı değil; aynı zamanda rehberlik eden, işverenleri doğruya yönlendiren bir mekanizma olarak görülmelidir. Bu anlayışın güçlenmesi, hem iş barışını hem de ekonomik sürdürülebilirliği destekleyecektir.

SOSYAL DESTEKLER VE GELİR ADALETİ

Sosyal devletin en önemli göstergelerinden biri, gelir dağılımında adaletin sağlanmasıdır. Bu kapsamda son dönemde gündeme gelen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) gibi modeller, ihtiyaç sahibi vatandaşlara doğrudan destek sağlayarak sosyal refahı artırmayı hedeflemektedir.

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD), geliri belirli bir eşik değerin altında kalan hanelere gıda, ısınma, yakıt ve kira gibi kalemlerde düzenli maddi destek sağlayan, vatandaşlık maaşı olarak da bilinen yeni bir sosyal yardımdır. GETAD sistemi, Aydın, Çankırı ve Şanlıurfa illerinde sistem üzerinden Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi simülasyon ve skorlama çalışması tamamlandıktan sonra 2027 yılı itibariyle tüm Türkiye'de uygulanacak.

Bu tür uygulamalar, yalnızca ekonomik destek sağlamakla kalmaz; aynı zamanda toplumsal huzurun korunmasına da katkı sunar. Çünkü güçlü bir toplum, ancak adil bir gelir dağılımı ile mümkündür.

ÇALIŞMA HAYATINDA DÖNÜŞÜM

Dijitalleşme, uzaktan çalışma modelleri ve esnek istihdam biçimleri, çalışma hayatını köklü bir şekilde dönüştürmektedir. Bu değişim, beraberinde yeni hukuki düzenlemeleri ve sosyal güvenlik sisteminde uyum ihtiyacını da getirmektedir.

Türkiye'nin bu dönüşümü doğru okuyarak gerekli adımları atması; hem iş gücü piyasasının dinamizmini artıracak hem de çalışan haklarının korunmasını sağlayacaktır.

GÜÇLÜ TÜRKİYE, GÜÇLÜ SOSYAL DEVLET

Ekonomik büyüme tek başına yeterli değildir. Bu büyümenin adil paylaşılması, çalışanların korunması ve sosyal devlet anlayışının güçlendirilmesi gerekir. Türkiye, bu dengeyi kurma yolunda önemli mesafeler kat etmiştir.

Önümüzdeki süreçte atılacak her adımın; üretimi artıran, istihdamı güçlendiren ve sosyal adaleti tesis eden bir anlayışla şekillenmesi büyük önem taşımaktadır.

Çünkü güçlü bir Türkiye, ancak çalışanını koruyan, üretenini destekleyen ve vatandaşına güven veren bir sosyal devlet yapısıyla mümkündür.