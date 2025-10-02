Sumud Filosu neyi başardı?

Sumud Filosu 1 Eylül'den beri yollarda. Farklı ülkelerden farklı tarihlerde yola çıkanlarla birlikte insanlığın vicdanını temsil ediyor.

Sumud bugüne kadar en büyük sivil deniz misyonu olması sebebiyle dikkatleri üzerine çekti. 50'yi aşkın tekne yüzlerce aktivistle birlikte kardeşlik hikayesini yazdı. Türkiye'den 56 yürekli dostumuz filoda...

Dünya medyası, filonun hem sembolik hem diplomatik anlamda önemli bir "ses yükseltme" aracı olduğuna dikkat çekiyor. Onlarca farklı dilde yayın yapan aktivistler sosyal medya ve konvansiyonel medyayı çok iyi kullandı.

Sumud Filosu psikolojik bariyerleri aşarak yola çıktı. Ablukayı kırmak ve insani yardımı ulaştırmak temel amaç.

44 ülkeden yüzlerce insanı taşıyan filo bir etnik ve dini buluşma değil. Aksine bir milletin inancından ve kökeninden dolayı yok edilmesine karşı yükselen itirazın buluşması.

Bugüne dek dron saldırıları ile yelkenleri, armaları, bordaları hasar gören tekneler umuda yolculuğun adı oldular.

Bu satırları yazarken Sumud Filosu bir eşiği aştı. Haftalardır bütün dünya Gazze'deki çocuklara umut taşıyan bu insanları ve tekneleri takip etmeye başladı. Şimdi uluslararası sulardan Gazze kıyılarına yöneldiklerinde saldırıya uğradılar.

Kendi hayatlarını yok sayarak Gazze'ye umut taşıyan o insanlar bizim arkadaşlarımız, dostlarımız oldular.

Onlarla hiç karşılaşmasak da onlar bizim kardeşlerimiz oldular. Sumud Filosu Gazze'ye yaklaşırken son mesajlarına bakalım...

İrlandalı aktivist komedyen Tadhg Hickey'in sözleri çok anlamlı.

"Neden bu düzeyde bir cezasızlığın tadını çıkarıyorlar? Bilmiyorum; oyunun bu aşamasında, tüm insan hakları örgütleri, BM, beyni ve ruhu olan herkes şu anda Gazze'de yaşananların bir imha, bir soykırım ve insan eliyle yaratılmış bir açlık olduğunu kabul ederken, bu durum beni şahsen şaşkına çeviriyor....

Bence İsrail'in elinde büyük bir sorun var, bu gece hangi eylemi seçerse seçsin - abluka, durdurma, kitlesel şiddet, kitlesel cinayet, ne karar verirse versin. Bence tartışmayı kaybetti ve bence küresel hareket artık çok güçlü"

Sumud Filosuna, Almanya'nın Gazze savaşındaki suç ortaklığını protesto etmek için ülkenin prestijli Goethe Madalyasını iade eden yazar ve aktivist Zukiswa Wanner de katıldı. Bu madalyayı alan ilk Afrikalı kadın olan Wanner, Radio Islam International ile yaptığı bir söyleşide bu kararında Filistin yanlısı seslerin sistematik olarak susturulmasının etkili olduğunu söyledi. "Almanya Filistin yanlısı sanatçıların sözleşmelerini iptal etti ve Filistin-İsrail ortak yapımı bir filmde İsrailli işbirlikçiyi alkışladı" dedi. "Almanya'nın kültür politikalarının baskıya suç ortaklığı yaptığı açıktı ve ben bunun bir parçası olamazdım" diyen Wanner ayrıca Afrikalı sesleri küresel dayanışmada ahlaki netlikle liderlik etmeye çağırdı. "Afrikalılar olarak daha geniş resmi görmeliyiz - Sudan'daki, Kongo'daki savaşlar ve hatta Güney Afrika'daki Marikana katliamı gibi olaylar birbiriyle bağlantılı. Filistinliler üzerinde denenen silahlar daha sonra Afrika'nın dört bir yanına dağıtılarak ölümlere ve acılara neden oluyor, bunların hepsi insanlık için değil kapitalizm için.. Nerede ortaya çıkarsa çıksın adaletsizliğe meydan okuma sorumluluğumuz var ve bu filo sıradan insanların cesaret ve merhamet göstermesi için bir fırsat anı."

Brezilyalı sosyalist öğretmen Nico Calabrese'in mesajı ise çok net "Beni Küresel Sumud Filosu'na katılmaya iten şey, her sabah bütün bedenimi ve zihnimi öfkenin kaplamasıydı; bir soykırımın yaşandığı bir dünyada yaşamayı kabullenemezdim. Global Sumud Filosu'na katılma fırsatı önüme çıktığında, katılmam gerektiği açıktı."

Gazeteci arkadaşım Semanur Sönmez Yaman çok sevdiği çocuklarını bırakarak Sumud Filosuna katıldı. Son mesajında şöyle diyor "Korkuyor muyuz Hayır! Bu motivasyonun asıl kaynağı Gazze sahilinden bize mesajlar gönderen Filistinli Çocuklar... Onları bir kez daha hayal kırıklığına uğratmadan Gazze limanına ulaşma kararlılığıyla, tam bir Sumud duruşuyla ilerliyoruz. Haklarınızı helal edin..."

Bu ülkenin yürekli kadınlarından, vicdanımızın sesi, dostumuz Ayçin Kantoğlu ise şu satırlarla bize ulaştı: "Sanırım dakikalar içinde müdahale başlayacak. Bu şahane insanlarla bu yolculuğun son fotoğrafını paylaşıyorum. Sesi duyuyor musunuz? Nehirden denize özgür Filistin!

Aktivistlerin son mesajları, Sumud Filosu'nun bu işi başardığını gösteriyor. İnsanlık bu sefer olup bitene sağır kalmadı.