Türkiye 'Teröristana' izin vermeyecektir!

Orta Doğu'nun haritasını değiştirme gayretini fiili olarak görüyoruz. Bunun açıktan ilanını Netanyahu beyan etmiştir. Bazıları pek ihtimal vermese de olaylar bize net tabloyu gösteriyor. Türkiye'nin sınırında Teröristan kurma planının açıktan dillendirilmesi ve bölgedeki dengeleri iyi anlamadan Türkiye'nin adımlarını anlamak zordur.

ABD, Siyonizm emperyalizmi Akdeniz ile Basra Körfezi arasında yeni bir denge kurmak istiyor. Suriye'nin parçalanmasıyla yeni bir denklem kurma çabasının ne anlama geldiğini artık anlıyoruz. Başkan Erdoğan'ın iç cephe mesajı ile Bahçeli'nin Meclis konuşması arasındaki paralelliğini burada okumak gerekiyor. Türkiye vatandaşları olan Kürtlerin adıyla terör örgütlerinin ABD-İsrail-Siyonizm ittifakı için zemin oluşturma gayreti net gözüküyor. Bu nedenle Türkiye Devleti aklı, kendi vatandaşları olan Kürtlerin adıyla hareket eden grupların saflarını belirlemesi için seçenek sunmuş oldu.

Burada, Terörist başı Öcalan'ın ne yaptıkları ne de elebaşı sıfatı unutulmadı ve unutulmayacaktır. Ancak bölgedeki yeni denklem, Türkiye'nin iç cephesinin belirgin saflarla ortaya çıkmasını tetikliyor. Bu durumda, vatandaşı olan Kürtlerin adından küresel Siyonizm'e hizmet eden terör örgütleri ile arasına net hat çekilmesi gerektiği kaçınılmazdır. MHP liderinin meclis konuşmasını bu bağlamda değerlendirmek gerekiyor.

Türkiye, artık net adımlar atma noktasına gelmiştir.

Suriye'de kurulmak istenen Teröristan koridorunun önü kesilmeli ve bu hususta içerideki vatandaşın alet edilmemesi için ezber bozan siyasi adımların atılması milli birlik namına düşünülmüş adımlar gibi duruyor. Şimdi Türkiye içinde Kürt halkı adına siyaset yapanların dağdaki terör örgütü ile arasına sert sınır koyup koyamayacağı belirgin olarak ortaya çıkacaktır. Elebaşı Öcalan'ın terör örgütü nezdindeki karşılığı net ortaya çıkacaktır.

Bundan en çok rahatsız olanlara bakarsak ABD-İsrail-Siyonizm ittifakı ve bağlantılı grupların meydana çıktığını açıkça görüyoruz. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan yorumlara bakıldığında, düşman oklarının istikametine dikkat edildiğinde sürecin tamamını anlamak kolaylaşıyor. Türkiye Devleti, Suriye'de hedeflenen planın önünü muhakkak kesecektir. Ankara'da hain terör saldırısı ile net anlıyoruz ki, planlarımız ve hamlelerimiz engellenmek için düğmeye basılmıştır. Ama biz tüm olacaklara karşı gardımızı aldık ve ilelebet payidar olma yolunda terör hattının kapanması için harekete geçmiş durumdayız.

Bu yolun başka kapısı yok.

Türkiye, bekası için milleti ile beraber "ölüm-kalım" savaşından geri adım atmayacaktır.