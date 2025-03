Ukrayna'da Trump barışı Avrupa'yı yutacak

Rusya-Ukrayna krizi, 2022'de bir dönüm noktasına gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğunda İstanbul'da barış masası kurulduğunda, Ukrayna ve Rusya savaşın sonuna çok yakındı. Diplomasi kazanacak gibiydi. Ukrayna tarafsız kalacak, NATO'ya katılmayacak ve Rusya askerlerini geri çekecekti. Donbass meselesi masada çözülecekti. Kırım konusunda da anlaşmaya varılmıştı. Olası bir barış, binlerce hayatı kurtaracak ve Avrupa'yı felaketin eşiğinden döndürecekti. Ama barış olmadı!

Neden?

Siz bakmayın Batı basınının Rusya üzerinden ürettiği dezenformasyona.

ABD ve İngiltere'nin başını çektiği Batı, bu savaşı bitirmek istemedi. Hatırlayın... İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kiev'e koştu ve Ukrayna liderine açıkça söyledi: "Sakın barış anlaşmasını imzalamayın!"

Barış yerine Ukrayna'ya silah yığmaya, asker göndermeye ve savaşı uzatmaya karar verdiler.

Bugün de Trump, Putin'le anlaşarak savaşı bitirmek için çaba sarf ediyor. Tabi bu barışın bir bedeli var.

Ukrayna'nın masaya alınıp alınmayacağı da hala tartışma konusu.

Avrupa'nın yüzüne bakan yok tabi. Nasıl bir barışsa!

Böyle giderse geleneksel güç algısında ısrarcı Avrupa'yı "sorun olarak Avrupa" başlığıyla çok konuşacağız daha.

Liderleri için birinci tehdit Ruslar ve Putin.

NATO üzerinden Rusya'ya tehditlere devam ediyorlar.

Trump'ın tutumu ortadayken ilginç değil mi?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dediği gibi Avrupa'nın aklı gerçekten karışık.

İngiltere ve Birlik ülkelerinin Londra'da gerçekleştirdikleri toplantının hülasası da galiba Fidan'ın bu sözlerinde gizli.

Trump tarafından aşağılanan Zelenski'ye kol kanat germe çabaları da fazla sırıtıyor.

"Trump kovdu, İngiliz Kralı Charles kanatlarının altına aldı", bütün dünya bu fotoğrafla alay ediyor.

Dertleri barış ve Ukrayna değil... paylaşımda yer almak. Bunu da cümle alem biliyor.

Biraz tarih, biraz kavram bilgisi olan biri Avrupa devletlerinin niyetlerini hemen anlar zaten.

Sahi... Zelenski Avrupa için ne ifade ediyor?

Otokrasiye karşı demokrasi mi?

Elbette hayır... Trump bile Zelenski'ye diktatör demişken.

"Özgürlük kahramanı" da birkaç beden bol gelir.

Zelenski ve ülkesi Ukrayna Batı için bir aparat, bir vekil olmaktan öte bir anlama sahip değil.

2022 İstanbul Anlaşması'nın imzalanmaması için elinden geleni yapan Avrupa'nın çaresizliğine bakın ki, Trump'a karşı kendisini kurtarmak için ülkesinin nadir toprak elementlerini ABD'ye peşkeş çekmeyi bile göze alan eski komedyeni desteklemekte ısrarcı.

Benim burada aklıma takılan bir husus var.

Nadir toprak elementleri, Rus işgali altındaki Luhansk ve Donetsk bölgelerinde yoğunlaşıyor.

Trump'ın tazminat olarak istediği 500 milyar Dolar'ın karşılığını işte bu kıymetli madenler oluşturuyorsa, anlaşma nasıl sağlanacak?

Dün Zelenski, "Ukrayna, nadir toprak elementleri ve güvenlik anlaşmasını her an ve her formatta imzalamaya hazır" diyerek Trump'a mesaj gönderdi.

Amerikan basını da o günkü kavga ile birlikte Trump'ın çok daha kapsamlı ve avantajlı bir anlaşma imzalamayı amaçladığını dile getiriyor.

Sahne tamam da Rus işgali altındaki bölge için Trump'ın gerçek muhatabı kim? Bu iki güç bir düzen tesis edebilecek kapasiteye sahipler mi?

Uluslararası hukukun yok sayıldığı bir zamanda, Avrupa'yı da dışlayan paylaşım savaşının tam ortasında "Trump barışının muhtemel daha büyük çatışmalara zemin hazırladığı" gerçeğiyle karşı karşıya kalabiliriz.

Bu çatışma gerçekten Avrupa'yı yutar.